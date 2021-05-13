孟耿如遺憾取消婚禮：儀式不在了，愛情長存　黃子佼曬婚紗照閃瞎網友

肺炎疫情本土案例暴增，再次驚動社會不安，群聚活動喊卡，有情人好事多磨，黃子佼與孟耿如去年3月登記結婚，原定婚禮延期一年了，預定本月22日以市集方式舉行，無奈計畫趕不上變化，經過各種推演與取捨，小倆口決定向親友致歉，取消婚禮與家宴。孟耿如在臉書發文說明時不忘放閃，向另一半撒嬌：「謝謝老公 有你真好」。黃子佼甜回：「謝謝老婆，遇到你才是我三生有幸。」

黃子佼刻意選在早上10點10分這個十全十美的時刻，在臉書發布影片，將原定婚宴要播的婚紗側拍，公開給粉絲觀賞。孟耿如一襲金色長裙襬婚紗，大方秀出美背，西裝筆挺的黃子佼權充攝影師，作勢幫老婆掌鏡，互動俏皮。隨後又換上傳統白紗，新人牽小手、拿捧花擺姿勢，溢出滿滿愛意。

不能邀請親友出席，孟耿如難掩失落：「真的很遺憾的禮拜天的證婚儀式和家宴再度取消了，我們真的是忍痛的又做了第二次的決定，昨晚通知賓客的時候，真的覺得對大家很不好意思，而且對於一直幫助我們的婚顧和各個工作人員們感到萬分抱歉；但我想說的是，雖然儀式不在了，我們的愛情還是長存的。」

新婚逾1周年，黃子佼的婚禮構思其實超前部署了3年，從2018年自己生日求婚後，為了讓生病的愛犬「元氣」能共度幸福時刻，他們提前祕密拍攝了一組婚紗，孟耿如帶著愛犬「yabi」前來，一起重返當年遛狗的公園與打成粗胚要賣的舊房子，一家四口拍了全家福。之後進棚拍了3組婚紗、陸續挑飯店、試菜，安排市集活動、下午茶、晚宴，付出極大心力，要把這個盛重且浪漫的時刻分享給親友，尤其是他生涯中最大的貴人小燕姐，可惜因疫情攪局盡付流水。

外在儀式取消，內心的愛不會消失。黃子佼表示，婚禮籌備1年半，該要落幕了，並釋出數套婚紗集錦，讓粉絲沾染喜氣，「比起社會上更多艱難情勢，我們這一攤真的還算小事，放心！決定後我們都很好，這幾年我們依然如佼似漆。」孟耿如也說：「我已經非常感謝上天讓我遇到了好老公，覺得這些幸運已經比不過一切，健康安全第一，才有幸福愛情相伴！」

真愛之路或許有點崎嶇，突如其來的意外，可能招致不安，也會讓真心相愛的戀人緊緊繫好手上的紅線。

交往7年仍是熱戀期，黃子佼、孟耿如的愛情理念，就是「愛要讓全世界知道」！夫妻倆亮相綜藝節目《婆婆和媽媽》時，就以情侶裝閃瞎觀眾，黃子佼說，「大家能夠聚在一起是很深的緣分，反正在一起了，就很多事情慢慢調整，每天都要進步，勇敢地表達愛意，是挺好的。」不只在外面常說我愛你，如果遇到有歧見，一定會在睡前說清楚，千萬不能放在心裡。

夫妻相處還會保持情趣，黃子佼說：「她現在還會撩我耶，問我剛點了什麼，結果她回：『我有點喜歡你』。」孟耿如又撩：「冬天很冷，喝什麼比較好？」土味情話的答案是：「呵護你」！兩人互動有點肉麻。她也透露最滿意老公送的禮物不是物質的東西，「是你寫給我的第一張手寫卡片，我覺得那勝過所有的，因為我了解他個性，他不喜歡做那些瑣碎的事，寫出門記得帶些什麼的紙條，我全部都留著，會釘在牆上，我寧可你花時間寫那些卡片給我，不用送我什麼包包。」