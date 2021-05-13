藝文活動紛退票！郎祖筠不滿防疫禁令被罵翻　深夜道歉「會自省」

台灣疫情升溫，進入社區感染階段，防疫全面升級，日前宣布停辦室內100人以上活動至6月8日，掀起藝文活動退票潮，對此，藝人郎祖筠發文抨擊不滿禁令，隨即遭網友出征，在冷靜許久後，她則是在昨（12）日深夜PO文道歉。

郎祖筠在臉書發文提到：「本人對於日前的發言，深感抱歉。個人不該因心疼團員努力付出，而情緒性地公開發表不利防疫的文章，造成大眾及媒體的關注，已深深自省。目前疫情嚴峻，一切以防疫為最優先，本人以及團隊必定全力配合防疫中心及各縣市政府的相關規定，期能與大家一起攜手，平平安安度過這個疫情。勤洗手戴口罩，天佑台灣。」

郎祖筠領軍春河劇團的《救救歡喜鴛鴦樓》4場演出因為疫情關係，被迫延期，針對此事，她在臉書發文嘆藝文團體受到打擊，甚至直言乾脆倒閉不要做，引起網友湧入臉書留言批評：「大家都有受影響，哪隻眼睛看到只有妳們不公平」、「造成群聚感染妳要負責？」引起軒然大波後，郎祖筠將該貼文刪除。

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