富豪婚姻大不同！CEO祖克伯寵妻打造「睡眠盒」　承諾每週約會100分鐘「不看臉書」

比爾蓋茲月初宣布離婚，動搖世界富豪版圖，有錢人的愛情，是否經不起考驗？網友檢視了富比士排行榜，發現全球前5名億萬富豪裡，唯一沒離婚的只剩身家970億美金的臉書創辦人馬克祖克伯（Mark Zuckerberg），現年36歲的他，和老婆普莉希拉‧陳（Priscilla Chan）相識18年，結婚9年，不只感情深厚，科技宅男祖克伯竟然還是個寵妻魔人！

回顧起他們的情史，跟其它富豪相比，有點奇怪，卻也有點可愛。

這對情侶檔的邂逅發生在洗手間，當時就讀哈佛大學的祖克伯研發出校園評選美女網站「FACEMASH」，引起校園轟動，卻因盜用學生照片被校方關切，他以為自己會被開除，朋友甚至為他舉辦了一場告別派對，在洗手間排隊時，他結識了普莉希拉，說出自認是人生最浪漫的一句話：「我們抓緊時間約會吧，我可能3天後就不在校園裡了。」

在老婆眼裡，他戴眼鏡、拿著啤酒杯的模樣，是個十足的書呆子，她被這個男孩的幽默感打動，兩人開始約會。祖克伯成名後重返哈佛，提起了這件事，驕傲地說：「我在哈佛最美好的回憶，就是遇見普莉希拉」、「大家都以為FACEMASH對FACEBOOK的創立很重要，其實並沒有，但如果沒有FACEMASH我不會遇到她，她是我生命中最重要的人。」老婆坐在台下滿臉感動。

他們的婚禮很隨興，結婚前，臉書已經為他賺來無數錢財，祖克伯可以舉辦各式想像中的豪奢婚禮，直升機、遊艇，還是私人莊園派對都不成問題，他們卻選在自家後院辦了簡約的儀式，由附近餐廳提供餐點，賓客不到100人，白紗、婚戒價值幾十萬，與他們的身價相比都不貴。與會嘉賓甚至以為這只是普莉希拉的畢業慶祝活動，低調程度由此可知。

夫妻婚後生了兩個女兒，祖克伯發揮巧思，做了一個「睡眠盒」給老婆。他在臉書上說，「當媽媽很不簡單，自從有了小孩，普莉希拉很難一覺到天明。她常在半夜醒來用手機看時間，確認是否快到小孩起床的時間，被吵醒後很難入眠。」心疼老婆睡不好覺，他設計了一個睡眠盒放在床邊，能在固定時間發亮，以柔和微光取代刺耳鬧鐘聲，不會打擾她的睡眠，浪漫舉動被讚好男人。

祖克伯與老婆的婚前約定，也有一個可愛的要求：「我答應她每週至少與她外出約會至少100分鐘，遠離辦公室或待在房裡」，工作狂的他，承諾在這個私人約會時間「不會使用臉書」，孩子出生後，他甚至請了2個月育嬰假陪伴老婆。IG上都是老婆、女兒照片，展現顧家好男人歷程。

普莉希拉完成學業後，拒絕了老公邀約共同創業的提議，繼續原有夢想，成為一個小兒科醫師，奔波於醫院、教室之間，夫妻共同成立的基金會也投入研究醫學，繼續對未知的探索，允諾未來會捐出99%財產作慈善。對於不化妝、不打扮，外貌評價不高的另一半，祖克伯總是讚揚，「我很期待讓這世界認識這位堅強、善良、富有同理心，且我深愛之人。」

理工男的愛，大概就是這樣的體現。說話有點笨拙，卻會實際表達對妳的關懷。祖克伯為了能和普莉希拉的華裔祖母溝通，開始學說中文，為女兒取了中文名字，用聽起來彆扭但很可愛的腔調說中文，向華人網友拜年。普莉希拉說，「我們一起嘗試接近我們的目標、信仰且享受生活，都是很簡單的事。」

當全球富豪榜排名第四、身家1240億美金的比爾蓋茲為離婚一事苦惱，告訴高爾夫球友他的婚姻「沒有愛情」，老婆梅琳達帶兒女躲在小島上避風頭時；排名第五的祖克伯夫婦在家裡弄了個農場養動物，最近的煩惱是該怎麼認真告訴3歲、5歲的女兒，那隻名為「吐司」的小雞被野貓叼走了。

有錢人的婚姻，重點大概不是那身家270億美金的差距，有愛與沒有愛情的生活，才有天壤之別。