《上流戰爭》小三獲青睞！金素妍《百想》封后落淚　宋仲基、金秀賢無緣男主角獎

南韓一年一度影劇盛典第57屆《百想藝術大賞》昨（13日）晚間8點登場，因疫情關係全程採直播方式揭獎。本屆「電視部門」的視帝為《怪物》申河均、視后為《Penthouse上流戰爭》金素妍，「電影部門」影帝為《收屍人》劉亞仁、影后則由《聲命線索》的全鐘瑞拿下。

今年最佳男女主角，由去年的視帝、視后姜河那與金喜愛頒發，申河均打敗宋仲基、金秀賢等超強勁敵，獲封今年視帝；今年話題夯劇《Penthouse上流戰爭》的「渣男」嚴基俊雖沒得獎男主角，但他劇中的「小三」金素妍則拿下本屆視后，嚴基俊聽到搭檔被唱名，給予擁抱恭喜對方，金素妍台上則哽咽表示很努力投入《上流戰爭》一二季的拍攝，以此獎獲得肯定，淚灑舞台感謝各位。

本屆「電影部門」影帝則頒給《收屍人》劉亞仁，劉亞仁片中一句台詞都沒，卻靠著精湛演技得到肯定；而影后則由《聲命線索》的全鐘瑞奪得。

第57屆《百想藝術大賞》重要得獎名單：

電視部門

大賞：劉在錫

最佳導演：金哲圭／《惡之花》

最佳戲劇：JTBC《怪物》

最佳劇本：《怪物》

最佳男主角：申河均／《怪物》

最佳女主角：金素妍／《Penthouse上流戰爭》

最佳男配角：吳正世／《雖然是精神病但沒關係》

最佳女配角：廉惠蘭／《驅魔麵館》

最佳男新人：李到晛／《重回18歲》

最佳女新人：朴柱炫／《人性課外課》

最佳節目男主持：李昇基

最佳節目女主持：張度練

人氣獎：金宣虎、徐睿知

電影部門

大賞：李濬益

最佳導演：洪意晶／《收屍人》

最佳電影：《菜英文沒在怕》

最佳劇本：《我死去的那天》

最佳男主角：劉亞仁／《收屍人》

最佳女主角：全鐘瑞／《聲命線索》

最佳男配角：朴正民／《魔鬼對決》

最佳女配角：金善映／《Three sisters》

最佳男新人：洪慶／《翻供》

最佳女新人：崔静恩／《Moving On》

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