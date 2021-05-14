本土疫情升溫又停電！唐綺陽籲「別怪東怪西」：我們都在同一防疫船上

近期2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，全民人心惶惶下，昨（13日）全台灣出現大停電，街上救護車鳴笛聲，充斥大街小巷，紅綠燈也停擺，共約400萬戶受影響，唐綺陽錄影時也受影響，她在黑暗中格外省思，直言：「不止星象，真的會發生很多事情！」

唐綺陽昨（13日）在臉書開直播表示，最近台灣經歷從去年以來沒發生過的衝擊，因為以前都是外來的個案，但第2年的此時此刻，老天爺出了「本土可能會爆發」的考題，防疫破口的威脅正在靠近，使得人心不安，結果還發生大停電事件，而自己當下錄影也受到影響，在黑暗中也想的特別多，坦言：「我真真實實地感受到，不止星象，真的發生很多事情，我也想跟大家連結，請大家給我時間。」

唐綺陽表示已經到了5月中，木星再衝刺，木星是太陽系裡的大行星之一，非常重要，而5月到7月是木星在跨欄，會帶動能量場的劇烈變化，所以不僅5月，6月、7月都能肯定整個社會會有震動時候，「我們現在要開始承受鬆懈的報應」。

對於近日疫情瀕臨緊繃，許多民眾有許多批評言論，唐綺陽認為最重要的不是怪東怪西，首要目標是先團結一心，就像她的預告文，人跟人的溝通沒在一個平行線上，訊息就無法傳遞出去，指出全台民眾都在同一條防疫的船上，「到時候這條船沉了，誰要負責，是船長的責任嗎？是大家都不聽船長話的責任。」

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