邱澤再度叩關影帝！台北電影獎入圍名單公布　《無聲》角逐8項成大贏家

2021年台北電影節今（14）日公布「台北電影獎」入圍名單，演員李霈瑜（大霈）及蔡凡熙擔任揭曉嘉賓。賣破4億的夯片《當男人戀愛時》男女主角邱澤、許瑋甯，雙雙叩關影帝后，而電影《無聲》入圍8項，成為本屆大贏家。

本屆台北電影獎共有400件作品報名，包括劇情長片51部、紀錄片75部、短片209部、動畫片65部，創下歷屆最高的報名件數。今年在歷經複選評審將近12小時討論，最後選出共計31部作品入圍，其中以《無聲》入圍8項最多，《同學麥娜絲》、《消失的情人節》與《當男人戀愛時》各入圍7項，緊接其後。

其中，最佳男主角入圍者除了《當男人戀愛時》邱澤外，還有《我沒有談的那場戀愛》吳慷仁、《緝魂》張震、《複身犯》楊祐寧、《聽見歌 再唱》馬志翔；最佳女主角入圍則是《怪胎》謝欣穎、《美樂蒂》楊麗音、《消失的情人節》李霈瑜、《愛。殺》陽靚、《當男人戀愛時》許瑋甯。

以下為2021台北電影獎入圍名單：

最佳劇情長片

《同學麥娜絲》

《消失的情人節》

《無聲》

《當男人戀愛時》

《緝魂》

最佳導演

《同學麥娜絲》黃信堯

《消失的情人節》陳玉勳

《無聲》柯貞年

《當男人戀愛時》殷振豪

《詭扯》許富翔

最佳男主角

《我沒有談的那場戀愛》吳慷仁

《當男人戀愛時》邱澤

《緝魂》張震

《複身犯》楊祐寧

《聽見歌 再唱》馬志翔

最佳女主角

《怪胎》謝欣穎

《美樂蒂》楊麗音

《消失的情人節》李霈瑜

《愛．殺》陽靚

《當男人戀愛時》許瑋甯

最佳男配角

《同學麥娜絲》納豆

《同學麥娜絲》劉冠廷

《無聲》金玄彬

《詭扯》劉冠廷

《親愛的殺手》鄭志偉

最佳女配角

《馗降：粽邪2》陳雪甄

《愛．殺》嚴藝文

《當男人戀愛時》鍾欣凌

《詭扯》百白

《緝魂》孫安可

最佳新演員

《我沒有談的那場戀愛》艾怡良

《軟弱的梨》黃稚玲

《無聲》陳姸霏

《無聲》劉子銓

《愛．殺》陳俋君

最佳紀錄片

《消瘦的靈魂》

《度日》

《捕鰻的人》

《惡人之煞》

《綠色牢籠》

最佳短片

《巴基之詩》

《江仔》

《軟弱的梨》

《貓與蒼蠅》

《鋼琴課》

最佳動畫片

《山川壯麗》

《水中的女孩》

《夜車》

《奢侈凡夜》

《廢棄之城》

最佳編劇

《同學麥娜絲》黃信堯

《我沒有談的那場戀愛》徐譽庭

《消失的情人節》陳玉勳

《鋼琴課》徐湧智

《聽見歌 再唱》楊智麟

最佳攝影

《同學麥娜絲》中島長雄

《詭祭》Jasper Wolf

《捕鰻的人》許哲嘉

《消失的情人節》周宜賢

《複身犯》于光維

最佳剪輯

《捕鰻的人》林欣民

《消失的情人節》賴秀雄

《無聲》蘇珮儀、陳俊宏

《當男人戀愛時》陳俊宏

《詭扯》李棟全

最佳配樂

《馗降：粽邪2》吳欣穎

《無聲》盧律銘

《綠色牢籠》福多瑪

《腿》盧律銘

《鋼琴課》福多瑪

最佳美術設計

《同學麥娜絲》趙思豪

《詭祭》Elsje de Bruijn

《怪胎》吳忠憲

《廢棄之城》郭景洲

《緝魂》黃美清、梁碩麟、廖惠麗

最佳造型設計

《當男人戀愛時》林育妘、蘇庭卉

《怪胎》董彥秀

《廢棄之城》王登鈺、陳穩升、黃家蔚、陳仕凱、陳瑞祥、劉昭淵、簡大智、莫燕玲

《緝魂》葉竹真

《馗降：粽邪2》施筱柔、王嘉瑩

最佳聲音設計

《捕鰻的人》澎葉生

《馗降：粽邪2》杜篤之、江宜真、卓宗成

《無聲》郭禮杞、李東煥

《詭扯》湯湘竹、劉小草、曾雅寧

《綠色牢籠》周震、康銪倫、李佳蓉

最佳視覺效果

《削瘦的靈魂》呂永峰

《消失的情人節》郭憲聰

《馗降：粽邪2》許媛、黃閔彬

《緝魂》郭憲聰、劉惟熠、程偉豪

《複身犯》徐國洲、董明星

傑出技術

《馗降：粽邪2》動作設計：周育生

《廢棄之城》動畫製作：西基電腦動畫股份有限公司

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