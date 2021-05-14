分手17年後復合？小班與珍妮佛羅培茲度假燃愛火　靠寫email追回舊愛

疫情打亂了政商名流的全球布局，可能也重牽了許多人的姻緣線。

誰能想到，拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和前未婚夫班艾佛列克（Ben Affleck），竟在分手17年後，重新開始約會！

珍妮佛與球星羅德里奎茲（Alex Rodriguez）前年求婚成功，常在公開場合曬恩愛，未料婚禮因疫情兩度延期，4月突然發布共同聲明，把關係退回到朋友。和「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）高調戀愛、散步遛狗的班艾佛列克，則被女方一通電話甩了，媒體還在小班家外面的垃圾桶，撿到安娜的人形立牌。

堪稱「西方版峰菲戀」的珍妮佛和小班雙雙恢單後，竟然舊情復燃，讓媒體意想不到，畢竟兩人在2002年相戀，黏TT到不行、被戲稱為「班妮佛」的一對，分手後各自嫁娶，孩子都好幾個了，彼此兜兜轉轉好幾個對象，還有機會走在一起？

美媒披露，兩人分手後仍保持友好關係，這次重燃愛火的關鍵，竟是小班以Email表達愛意！從今年2月到4月間，躲避疫情擴散、媒體偷拍，宅在家裡的小班，屢次被捕捉不修邊幅取外賣的模樣，私下卻透過寫E-mail方式，跟珍妮佛羅培茲煲出感情來，追求法可能有點老派卻有用。

小班近日受訪時，還為前女友抱過不平，指責兩人交往時，媒體報導太刻薄了，涉及種族及性別歧視，「現在珍妮佛因努力和付出，贏得了大眾的崇拜和尊重，出生於貧民窟卻獲得如此成就，她應該獲得尊重！」「我人生至今沒見過比她更努力工作的人了。」

這番話可能打動了她的心，在舊愛羅德苦思如何復合之際，珍妮佛和小班一起飛往蒙大拿州的黃石俱樂部（TheYellowstone Club），度過了一個禮拜假期，被媒體捕捉到搭乘私人飛機的同框照，他們尚未對外發言，但友人透露，珍妮佛準備再給他一次機會。《洛杉磯時報》記者也樂觀以對，聲稱當年明星被天羅地網的狗仔逼得死死的，沒有臉書、推特等社群網站發表心聲，這對愛侶的決裂，媒體脫離不了關係，但現在時代不同了，兩人地位級別也上升了。

舊愛還是最美！不只影迷期待，連女星珍妮佛勞倫斯都嗨到不行，在Podcast興高采烈地說：「她們又在一起了，我很興奮！」這對情侶的友人則形容，「他們看起來很快樂」，在疫情肆虐、不知何時到頭的此刻，沒有比快樂更珍貴的產物，這不只是一段戀情，是眾人在呼喚上一個世代的美好回憶，「班妮佛」快回來吧！也許過盡千帆皆不是，前任才是對的人。