失業還金援單親媽！柯淑勤逆境脫困不漲價　惋惜影視圈「用小預算做大事」

柯淑勤因好友方文琳、宏願大千世界創辦人釋本藏推出公益書《琳聽覺者的聲音》，售書所得全數捐給社福團體，包括低收入單親媽媽族群，本身也是過來人的柯淑勤，過去就曾自掏腰包金援單親媽媽，「我能體會那種每個月為了水電瓦斯，不知道下個月在哪裡的心情」，誠如她說的演員活在未知，她自己下個月也即將失業。

柯淑勤拉拔一對兒女長大，因為對劇本挑剔，從影28年來，柯淑勤也曾經斷炊1年，落入不知道下一檔戲在哪裡的窘境，直到接拍三立8點檔，緩解經濟收入的壓力，柯淑勤心想：「我擺脫困境，那還有別人需要幫忙。」她找社區總幹事幫忙打聽，得知三重有個單親媽媽獨力扶養3個小孩，二話不說匯了1萬元給對方。

一直以來，柯淑勤俠女性格始終沒變，有一次她看到警察要對貨運司機開單，司機一下車馬上哭著向警察下跪求情，柯淑勤見狀也不影響警察辦公，自己掏出3000元給司機讓他應急。還有一次，小黃司機目睹復興航空墜機受驚，有感於爸爸也是計程車業者，柯淑勤包了6000元紅包上門，要給運將壓驚。

外界以為藝人賺錢容易，其實柯淑勤5月邪教影集《我願意》殺青後，不知道下個工作在哪裡，即使金鐘視后、亞洲電影大獎在手，片酬「漲多了也沒人要妳」，她感嘆台灣影視圈沒有進步，依然想用小預算做大事，每次接到喬片酬的電話都很難過，「加個幾萬拼拼湊湊，我是一塊肉嗎？」嚮往自然的她，計畫退休後到台東海邊，當清潔婦維生，靠勞力換取報酬。

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