愛莉莎莎住毒窟？諷「萬華就是危險」惹眾怒　網友罵：趕快賣房吧

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，其中萬華茶藝館群聚案是國內防疫最大破口，去年才剛砸下千萬元在萬華購買套房的愛莉莎莎發文表示住在「毒窟萬華，哪裡都不敢去」，沒想到「毒窟」一詞引來批評聲浪。對此，她悄悄更改貼文內容，並強調：「我愛萬華，但是萬華現在就是危險，請認清這個事實！」

愛莉莎莎14日在IG發文寫下：「住在毒窟萬華，哪裡都不敢去，連電梯都不敢坐」，但也因為疫情的關係，跟鄰居變成好朋友，直言：「這種時候還好有鄰居不然真的無聊死了！」

貼文曝光後，「毒窟」一詞惹怒眾人，網友紛紛砲轟「同住萬華，也是很怕，但是不用講毒窟吧」、「不想住萬華可以搬走啊」、「覺得是毒窟那就趕快賣房，阿不是愛萬華。」愛莉莎莎也解釋：「現在新聞不是都說萬華淪陷成毒窟嗎？我愛萬華，但是萬華現在就是危險，請認清這個事實！還是要跟大家說萬華很安全唷，大家快來玩？」

雖然不少人都痛批愛莉莎莎，但也有網友幫忙緩頰，留言表示：「連續多少天病毒都從萬華傳播，的確是很毒啊！一個講話形容詞而已，我看了是覺得很直截了當的形容，根本沒有覺得萬華怎樣，反而暴怒的都是萬華人，是你們心態才有問題吧！」

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