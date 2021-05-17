本土案例暴增！唐綺陽曝7月前不平靜　籲團結防疫「勿慌張勿獵巫」

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，其中萬華茶藝館群聚案是國內防疫最大破口，隨著本土案例增加，指揮中心陳時中15日宣布雙北疫情警戒至第三級，全民人心惶惶，星座專家唐綺陽也呼籲：「會緊張是好事，可以讓警覺提高，但恐慌大可不必，只有冷靜、淡定才能思慮清楚，把事辦好，同在一條船上的我們，一起再次團結吧！」

唐綺陽15日在臉書發文表示，月亮進入「扣動火冥對分板機」位置，意即可能會有更多不安的訊息傳來，但她呼籲民眾既然知道有「令人恐慌不安之事」，那就先保持冷靜，直言：「現在是水逆效應的時刻，大家承受的是之前疏忽的後果。」

唐綺陽接著說：「前三天大家意識到『好像有社區感染』、開始警覺，開始大舉篩檢，所以邏輯上來說，確診數字一定會逐步攀高，每天都攀高也不足為奇，已染疫者能確診、趕緊就醫，反而是好事，所以也不要獵巫、歧視，好鼓勵內心擔憂的人都能得到確認。」

台灣疫情一夕失控，不論是賣場或AZ疫苗，紛紛出現搶購潮，足以看見人民的慌張，唐綺陽表示要記住「別再蔓延」才是首要任務，要拿出去年「全民警覺、團結一心」的精神，讓疫情不再在台灣蔓延，至少這一個月內，大家忍耐一下，少出門、戴口罩、勤消毒、勤洗手，讓感染止於目前不再擴散，那台灣就還是安全的。

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