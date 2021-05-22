專訪／無緣環島、鐵人三項！張庭瑚8個月工作滿檔　想召喚16個分身幫忙

由香港新銳導演黃千殷執導、張庭瑚、顏卓靈、柏智傑、黃堯領銜主演的電影《轉彎之後》已在台上映，該片故事講述顏卓靈為了尋找雙胞胎而踏上台灣展開單車環島，4人透過旅途療傷找尋自我，相信並接納命中注定的安排。導演黃千殷與男主角張庭瑚接受《NOWnews今日新聞》專訪，黃千殷因宗教信仰關係，所以相信上天的安排，張庭瑚則認為世上存在著4個長相與自己一樣的分身，笑說工作量排滿8個月，許願希望有16個張庭瑚幫忙分擔工作。

導演黃千殷透露選擇張庭瑚擔任男主角的原因，是因為片中「振廷」的人生，跟張庭瑚的故事相似，2人都經歷過離別的傷痛，直到她跟他首次碰面，導演覺得張庭瑚外表看似冷酷，但內心情感卻很豐富，更加確定張庭瑚是飾演「振廷」的不二人選，張庭瑚也說，在第一次邀約後，他沒有猶豫立刻答應接下角色。

顏卓靈片中因緣際會找到人生解答，問起黃千殷跟張庭瑚相不相信「命中注定」？黃千殷表示：「因為我是基督徒，比較相信一切都是安排好的。比如說《轉彎之後》是4年前拍的，中間因為一些原因無法上映，現在終於上映了，這或許就是祂的安排，可能現在上映才是最好的。」想法樂觀正向，結果張庭瑚開玩笑回應：「對，然後隔一週就是《玩命關頭9》！」2人不與其他電影做比較，僅謙虛希望票房能讓投資方回本就心滿意足。

張庭瑚相信命中注定，也深信世上存在著4個跟自己長相一模一樣的人，那碰到分身會想說什麼？他笑說：「我覺得搞不好我們可以演一個角色就好，兩個人扮演一個角色，或是有時候你幫我出席一些活動，有時候我去幫你上一些課！」張庭瑚也認為，若有6個自己，就沒有尬戲的問題，還能接很多活動，有的負責節目、有的負責戲劇電影，他越講越心動，一旁的經紀人聽聞無奈地露出尷尬又不失禮貌的微笑。

張庭瑚透露現在工作滿檔，電影、影集的拍攝時間已定案，時間「直接去掉8個月」，導致無法去環島、參加鐵人三項，記者幫忙祈禱「希望有天能找到6個張庭瑚」，他卻笑回：「我現在可能不只6個，要16才夠了！」

註：因應全台疫情進入3級警戒，電影院皆暫停營業，《轉彎之後》確定先停止上映，視疫情狀況將擇日重新上片。

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