隋棠打疫苗發燒39.5度！痠痛2天躺床上苦撐　籲團結「不需要多餘口水」

台灣疫情升溫，民眾紛紛到醫院施打AZ疫苗，藝人也在施打疫苗後，在臉書發文分享施打後的感受。而藝人隋棠也在社群媒體上發文，提到施打疫苗後的身體狀況，直言「打完AZ其實也非常不舒服」。

隋棠在臉書發文，先是呼籲民眾防疫措施要做好、戴好口罩外，也提到希望大家盡量不要出門，接著說起打疫苗一事，「我打完AZ其實也非常不舒服，整整一天半只能躺在床上或滾到木頭地板上（想吐或是高燒時），發燒大概也一直維持38.5度-39.5度，全身痠痛無力，非常畏寒，皮膚也變得極為敏感，在床上碰到床單都不舒服，但先生和友人就只有頭痛而已。所以每個人的反應都不同，不需要過於擔心，熬過不舒服的兩天，換來極低重症的機會，還是值得的吧。」

最後她強調：「面對來勢洶洶的疫情，我們要妥妥的穩住陣腳，實實的做好自身防疫責任，多多的彼此輸送正向能量，還有最重要的，給予第一線醫護人員最大的尊敬與尊重。這種時刻最不需要的就是多餘的口水了，口罩趕快戴起來。」

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