室內禁5人群聚！唐從聖全家民調慘被「踢出家門」　自嘲：外面世界較有愛

台灣疫情連環爆，雙北地區進入第三級防疫，要求停止室內5人、室外10人以上聚會，但一起居住者不在此範圍內。而藝人唐從聖得知消息後，於前（15）日晚開玩笑發文詢問「現在在討論要趕哪一個出去」，讓網友笑翻。

唐從聖幽默發文問道：「許多朋友提醒防疫升到三級，室外10人、室內5人不得群聚，但我一家老小總共有6個人，現在在討論要趕哪一個出去。」他在留言處也附上討論結果：「經過一整天的討論後投票，贊成把我趕出去的有5票，得票率竟然高達百分之百，而我在留言板的得票率，出乎意料才百分之99，居然比我家的民調低許多，看來外面的世界比較有愛。」

唐從聖的逗趣貼文一出，隨即吸引演藝圈好友來留言，黃仲崑幽默回應：「可以全家都待在室外呀」，唐從聖也留言回對方「那可以再補4個人過來喔」；八三夭的阿電則回覆：「哥，你如果沒地方睡再跟我說」。

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