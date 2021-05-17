神模仿「柯文哲比中指」！鳳梨釣出本尊留言 秒道歉：我沒有惡意

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土案例暴增，疫情進入社區感染階段，雙北防疫升格三級警戒。台北市長柯文哲15日舉行線上記者會，要求市民遵守3點原則：沒事待在家、外出戴口罩、在外面不要飲食，列舉時不慎比出中指。網紅吳泓逸（鳳梨）隨之拍片KUSO模仿柯文哲，沒想到柯文哲本尊親自來朝聖留言，嚇得鳳梨道歉。

鳳梨拍片扮成吳泓逸「柿」長，模仿柯文哲的口吻宣導防疫要點，只見鳳梨戴著口罩說：「盡量在家裡，沒事不要外出，外出要戴口罩，不要在外面吃東西。」說到最後一點不忘對鏡頭豎起中指，笑翻一票粉絲。

這段影片吸引柯文哲留言「謝謝，可以多講幾次」，鳳梨將柯文哲回覆的畫面截圖PO在IG限時動態上，沒想到自己的搞笑影片釣出本尊，他嚇得爆粗口：「歹際（事情）大條。」鳳梨也澄清自己沒有惡意，回覆柯文哲：「市長對不起，我沒有惡意，我只是想再說一遍，防疫優先。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載