目睹墜樓崩潰！林柏宏拍《火神》力克懼高症　粉絲集氣盼入圍金鐘獎

消防職人劇《火神的眼淚》平均收視2.19創新高，片中最受熱議片段是林柏宏出勤搶救意圖輕生的錢小姐（朱芷瑩 飾），卻無法挽回她，看著她墜落殞命，心理受到衝擊，誘發了創傷後壓力症候群（PTSD）的症狀，甚至影響他的工作。林柏宏感謝導演蔡銀娟田調做足，「因為每一場戲不同的層次和狀態都是根據真實PTSD患者病徵去描述，再加上開拍前有和諮商師對談，閱讀PTSD的書，就能夠漸漸了解每個階段的狀態。在拍戲期間我也有寫一些張志遠的角色日記，把角色的自責寫下來，在出門前再讀一遍，像是角色懺悔一樣。」

林柏宏這場戲面對自己的懼高症心魔，在拍攝7層樓高的天台救援時，內心是非常緊張的，他分享：「還記得在拍攝天台救援戲時，有一顆鏡頭是需要撲到7樓的牆邊向下看，對有懼高症的我真的覺得很恐懼，其實我就連看著芷瑩姊坐在牆邊都會起雞皮疙瘩。感謝劇組幫我們都在身上牽著鋼絲，真正在拍的時候就沒有想到自己的害怕，反而是感到措手不及想把對方拉回來，內心真的有股消防魂。」

許多網友看完後都替林柏宏劇中角色「張志遠」難受，紛紛表示「很心疼志遠」、「消防員還要當談判專家太辛苦了」、「不要自責啊」、「志遠快去看心理諮商啊」，更有網友稱讚林柏宏演技大突破，表演層次鮮明、演技有望叩關金鐘獎。

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