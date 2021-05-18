小燕姐暗中作媒！黃子佼寫情歌「萬梗齊發」　孟耿如誤以為偷看謎片

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情急速升溫，讓黃子佼的婚宴一波三折，本因疫情取消婚宴改辦家宴，沒想到卻又被日前的疫情給打亂，家宴也取消了，不過黃子佼卻偷偷瞞著愛妻孟耿如寫歌，歌詞中還有彼此的親密暱稱，有趣的是黃子佼一度差點被發現，還被孟耿如誤會「他在看謎片」。

黃子佼寫下歌曲《如佼似漆》，希望在疫情當下透過溫馨意念傳遞愛與能量撫慰大家抗疫時期的不安，歌詞中萬梗齊發，把愛孟耿如的藏頭詩，他們兩個對彼此的祕密綽號「五行雞」、「水養雞」都大公開。

MV則是從他們交往7年來1萬多張照片中精挑細選100張來堆疊，藉由MV回憶兩人愛的足跡。為此挑照片過程中黃子佼自稱「老花眼加重」，也因為祕密籌備，瞞了孟耿如一個多月，有幾次差點被發現，讓孟耿如以為他在看謎片！

值得一提的是，他們認識第1張合照也放在裡面，這張是在節目《小燕之夜》的後台合照，當時第一次見面還沒交往，為小燕姐節目結緣讓小燕姐真的是冥冥中的「媒人」！而小燕姐得知黃子佼寫歌，決定贊助所有寫歌製作及MV費用，也讓黃子佼超級感謝恩師！

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