奚夢瑤，賭王媳婦不當豪門金絲雀╱為人妻人母後，心裡的世界變大了

奚夢瑤，這個豪門媳婦很不一樣。

跟吳佩慈、梁洛施相比，她是一個擁有真正名分走進豪門的國際超模，婚後亦沒有躲在金屋裡當鳥籠裡的美麗金絲雀，單純享受榮華與富貴。

上週，178公分的奚夢瑤穿著平底鞋，走進了Cartier的活動現場，一襲黑色亮片肩帶禮服服貼地流露出人母曲線，她用手輕護微微隆起的孕肚，舉手投足散發雍容華貴的氣質。

這是她的第二胎，2019年嫁給澳門「賭王」何鴻燊和四太梁安琪四子何猷君，沒多久就產下第一胎「小王子」，為了向父親表達敬意，特別取名何廣燊。明明是幸福時刻，卻伴隨各種惡意鋪天蓋地，奚夢瑤被外界比喻成生子機器，網友嘲笑她生下何家長孫，往後榮華富貴沒問題。何猷君跳出來護妻，稱家裡財產在他15歲時早就分完，「孩子不是爭家產的工具」，能讓渴望孫子的父親高興會終身驕傲，仍難擋悠悠之口。

這位麻省理工最年輕的金融碩士，繼承了父親的傲骨，夫妻參加陸綜《幸福三重奏》時，他自曝結婚前跟老婆坦承：「不要以為我是有張無限額度黑卡的富二代，我不拿家裡的錢，我只能自己去闖，這幾年妳要跟我一起打拚，她說沒問題，你有什麼需求我幫你，我們一起奮鬥。」

奚夢瑤眼裡的何猷君，是個有夢想、愛工作的年輕人，很有上進心，被他吸引住了，婆婆則是一個虎媽，對小孩很嚴格，會給予物質照顧，但不會慣壞你亂來，她對婆婆非常佩服。

「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情，如果沒有愛情，什麼樣的豪門我都不想進去。」

嫁入賭王大家族，意味著活在別人的目光中，婚後頻頻登上熱搜，被放大被評價在所難免，甚至被外界貼上嫁入豪門的「心機女」標籤。奚夢瑤坦言，每一次上熱搜之後，夫妻倆都很痛苦，底下都是很極端的言論，「如果可以操縱的話，我們為什麼要找人罵我們，邏輯上不通，現在已經習慣了，隨緣吧。」

奚夢瑤自認個性很「佛系」，沒有特別大的需求，「不牽扯到生死，沒有過不去的事情，大家都太執著了，把眼前的痛苦放很大，它就會變得很大，只要把眼前遇到的挫折，放在人生時間的長河來看，只是一個很小的點，何必糾結於那麼小的事情。」她學會調整心態，保持從容，就像2017年在維多莉亞的祕密大秀上跌倒被全球嘲笑後，隔年，她依舊能保持好狀態，再度走上華麗舞台。

「改變別人很難，改變自己容易，儘量放平心態，才能做自由的自己。」



求婚那天，何猷君在百貨商場包下一整層，布滿99999朵粉紅玫瑰，讓奚夢瑤點頭說YES！兩人在綜藝裡卸下心防，一起玩電玩遊戲、下廚，比她小6歲的何猷君像個大男孩，撒嬌時會掛在老婆身上，被觀眾形容是個牛皮糖老公，曬恩愛畫面美得讓人羨慕。

她笑說，很害怕的一件事情，就是被冠上「恩愛夫妻」人設，「彼此能走到一起，一定是互相吸引，有甜蜜的部分，但千萬不要覺得每一天都是百分之百的高糖，這是不可能，生活一定有高光，有甜蜜的時刻，也一定有很稀碎的日常、拌嘴吵架，都是很正常。哪有天下不吵架的人嗎？是仙女吧？」

「愛情不僅僅像韓劇那樣子，只有美好的部分，每天我真的很愛他，但是我每天有一萬次想捏碎他。」

好笑的是，兩人吵架時常會發生一些有趣的事然後吵不下去，一開始用英文吵架，何猷君英文很好，奚夢瑤跟不上了，就轉成普通話繼續罵，成語與俗語是何猷君的死穴，碰到語言障礙，吵架反而變緩和，變得好溝通。

有話直說是她們溝通的第一步，及時溝通彼此的需求與想法，有愛大膽說，有話放心說，是建設信任感的一個過程。何猷君投入工作忘我時，她會投訴「你陪我的時間太少了，這樣子不行」，當他把晚上會議挪走，也會要求奚夢瑤空出時間陪伴，不能跟姊妹淘玩樂，彼此排好週末時間表相聚，才能讓婚姻常保新鮮。年齡不是壓力，外表絲毫感覺不出6歲差距，奚夢瑤打趣說，「爭取把他熬成叔叔，我在臉上多花點錢」。

「婚姻對我來說，就是兩個人承諾了，這一段人生的路，我們要一起去一個地方，彼此互相揹背包嘛，不是我遷就他比較多，是輪流互相揹這個包，互相打氣。」

孕育下一代，開啟了她新的人生，也帶來新的挑戰。伴隨而來的後遺症，是產後脊椎錯位和產後憂鬱症。體力下降了，四肢纖細的她，偶爾會擠出雙下巴。度過一段難熬的時間，曾經懼怕生活被綑綁、身材變形的奚夢瑤，越來越勝任媽媽這個新角色，不留戀當名模的日子，她坦言有小孩後好開心，「人生就是一場經歷，我不是只能扮演一個角色，或者只能做一件事情，普通人的生活裡，也經常跳槽換公司，我就是換了一個公司。」

30歲之後的奚夢瑤，人生進入了一個新階段，為人妻為人母，很多人覺得她的工作減少了，不再全世界飛了，惋惜她沒有登上世界舞台的野心，但她依舊出席各大精品活動，以媽媽的身分優雅展示珠寶、名牌包，甚至勇於素顏自拍，宣傳好用的化妝品，她活得很通透，「很多人說妳是不是世界變小了，其實當媽媽時間變少了，但感受到的訊息、感情變多了，如果一個人心裡能容納更多人的話，你心裡的世界一定會變更大了。」

幸福的奚夢瑤最近在微博宣布懷了二胎，老公何猷君和兒子體貼送上兩束康乃馨，慰勞辛苦的媽媽。不過，幾天前她為了調養身體，拜託何猷君幫忙熱一下中藥，之後他端上來一大杯，喝了半天還有大半杯，她問：「今天怎麼藥這麼大呀！好苦啊！這個藥你怎麼熱的呀？」何猷君理直氣壯地說：「不是加熱水嗎？」她氣到冒煙，半夜發微博昭告天下。

嗯，好吧，麻省理工天才也不是樣樣厲害，正如奚夢瑤所說的，嫁給富二代不是每天高光高甜，偶爾，吃苦當作吃補吧！（笑）