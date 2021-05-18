比爾蓋茲被認證「渣男」？20年前出軌女下屬　發言人證實和平分手

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和梅琳達（Melinda Gates）宣布結束27年婚姻後，越來越多傳言對他不利，《華爾街日報》和《紐約日報》陸續披露他和女下屬有不正當關係，在這段感情裡不夠忠誠，似乎是壓倒婚姻的最後一根稻草。長女珍妮佛在母親節貼出3姊弟和媽媽合照，盛讚梅琳達是「我們的皇后、英雄和媽媽，每一天」，似乎表明在這場世紀離婚戰裡力挺母親。
《華爾街日報》指出，比爾蓋茲婚後沒幾年就出軌了，2000年試圖與公司員工建立「親密關係」，微軟董事會2019年開始調查這段婚外情，認為他在調查期間不適任董事，隔年，蓋茲就辭去該職務。微軟發言人證實外遇事件，指「這是大約20年前發生的事情，最終以友好的方式結束了」，蓋茲退出董事會的決定與這件事沒有關係，他原本就想辭職，專心致力做慈善公益。
比爾蓋茲和梅琳達原本就是以上司和員工關係展開戀情，他近水樓台的行為，似乎不讓人意外。《紐約時報》指出，他偶爾會追求公司裡的女性，2006年參加了一名微軟女員工的發表會，他會後給那名女性發電子郵件，邀請她共進晚餐，裡面寫道：「如果這讓你不舒服，就假裝什麼都沒發生過」。對方事後決定假裝不知情。爾後，蓋茲還曾在基金會酒會上撩妹，邀約女員工：「你願意和我共進晚餐嗎？」所幸這些女性都很清醒，沒有意圖捲入富豪婚姻。
諷刺的是，比爾蓋茲不只自身有不倫疑雲，一邊組織基金會高唱女權平等的同時，還與淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）祕密私會，出席一些公益晚會時，身邊環繞年輕女性，也一邊縱容下屬婚外情，試著用錢為男員工擺平出軌行為，不斷試探梅琳達的底線，她曾表達心中不安，卻未獲另一半尊重，埋下離婚的導火線。
比爾宣布離婚後，媒體抽絲剝繭找原因，梅琳達未發表意見前，這些知情人士的說法，大抵只是拼湊事實的累積，微軟發言人不認可其中的因果關係，稱這些消息來源不可信，「令人失望的是，有人發布了許多關於比爾蓋茲離婚的原因、情況和先後順序的不實信息。」
能確信的是，梅琳達自2019年10月比爾蓋茲和艾普斯坦之間關係曝光後，開始聘請律師啟動離婚程序，由於未簽署婚前協議書，讓這場事關1240億元美金的巨額離婚官司陷入長久戰，如今雙方各聘請曾為亞馬遜創辦人貝斯佐打離婚官司的名律師助陣，美媒預估得到明年4月後才可能有結果。當初比爾蓋茲夫婦曾表明離婚後仍想共同管理基金會，如今被揭發意男方企圖染指女員工，夫妻倆能否共同運作基金會的前景不明。