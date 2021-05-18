比爾蓋茲被認證「渣男」？20年前出軌女下屬　發言人證實和平分手

▲根據《華爾街日報》報導，微軟董事會去年即決定比爾蓋茲因過去與女性職員有過不當男女關係，調查期間不適宜擔任董事會成員。（圖／thisisbillgates IG）

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和梅琳達（Melinda Gates）宣布結束27年婚姻後，越來越多傳言對他不利，《華爾街日報》和《紐約日報》陸續披露他和女下屬有不正當關係，在這段感情裡不夠忠誠，似乎是壓倒婚姻的最後一根稻草。長女珍妮佛在母親節貼出3姊弟和媽媽合照，盛讚梅琳達是「我們的皇后、英雄和媽媽，每一天」，似乎表明在這場世紀離婚戰裡力挺母親。

《華爾街日報》指出，比爾蓋茲婚後沒幾年就出軌了，2000年試圖與公司員工建立「親密關係」，微軟董事會2019年開始調查這段婚外情，認為他在調查期間不適任董事，隔年，蓋茲就辭去該職務。微軟發言人證實外遇事件，指「這是大約20年前發生的事情，最終以友好的方式結束了」，蓋茲退出董事會的決定與這件事沒有關係，他原本就想辭職，專心致力做慈善公益。

比爾蓋茲和梅琳達原本就是以上司和員工關係展開戀情，他近水樓台的行為，似乎不讓人意外。《紐約時報》指出，他偶爾會追求公司裡的女性，2006年參加了一名微軟女員工的發表會，他會後給那名女性發電子郵件，邀請她共進晚餐，裡面寫道：「如果這讓你不舒服，就假裝什麼都沒發生過」。對方事後決定假裝不知情。爾後，蓋茲還曾在基金會酒會上撩妹，邀約女員工：「你願意和我共進晚餐嗎？」所幸這些女性都很清醒，沒有意圖捲入富豪婚姻。

諷刺的是，比爾蓋茲不只自身有不倫疑雲，一邊組織基金會高唱女權平等的同時，還與淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）祕密私會，出席一些公益晚會時，身邊環繞年輕女性，也一邊縱容下屬婚外情，試著用錢為男員工擺平出軌行為，不斷試探梅琳達的底線，她曾表達心中不安，卻未獲另一半尊重，埋下離婚的導火線。

比爾宣布離婚後，媒體抽絲剝繭找原因，梅琳達未發表意見前，這些知情人士的說法，大抵只是拼湊事實的累積，微軟發言人不認可其中的因果關係，稱這些消息來源不可信，「令人失望的是，有人發布了許多關於比爾蓋茲離婚的原因、情況和先後順序的不實信息。」

能確信的是，梅琳達自2019年10月比爾蓋茲和艾普斯坦之間關係曝光後，開始聘請律師啟動離婚程序，由於未簽署婚前協議書，讓這場事關1240億元美金的巨額離婚官司陷入長久戰，如今雙方各聘請曾為亞馬遜創辦人貝斯佐打離婚官司的名律師助陣，美媒預估得到明年4月後才可能有結果。當初比爾蓋茲夫婦曾表明離婚後仍想共同管理基金會，如今被揭發意男方企圖染指女員工，夫妻倆能否共同運作基金會的前景不明。