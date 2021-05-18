Melody殷悅╱瘋狂低潮期：我以為生不出孩子，就沒資格當個女人

文／Melody殷悅

度過逆境，是需要練習的

一直以來，我總是強調女性的價值，鼓勵大家要多愛自己，畢竟人生這麼長，我們要為自己活、而不是為別人活。 可說來好笑，我也曾陷入覺得生不出孩子，就沒資格當個女人的瘋狂低潮期。

俗話說：「人生不如意事十常八九」，人生有起有落，本來就不可能永遠在高點。

而低潮時要如何自處，就是一門大學問。我們都知道，處在低潮時不要氣餒、不要自怨自艾，要冷靜、要理智，有時換個思路就會找到方向⋯⋯類似這樣的道理，每個人都能朗朗上口，可是有時我們之所以走不出低潮，有個很重要的原因是⸺我們根本沒察覺到自己已經陷入鬼打牆的胡同裡了。

沒錯，我覺得低潮有時是很難覺察的，現在回想起來，我人生第一次大低潮，其實就是剛結婚的那幾年。

熟悉我的朋友都知道，喜歡孩子的我，一直期待有自己的 baby，再加上老公是獨子，所以婚後的我們，從開始就期待著小生命的來臨。可是一年過去了，卻總沒有動靜，看了醫生、做了檢查，也說都沒有大問題，可偏偏就是沒懷上。

我是個性很積極的人，遇到問題絕對會努力想辦法解決，所以那一段求子的時間，我做了各種努力，有人介紹中醫可以調整體質，就努力喝；醫生說踩飛輪會幫助懷孕，就努力踩；有人好心介紹助孕偏方，只要不危害健康，都一一嘗試。努力了一年後還是沒有動靜，偏偏我又是個絕不放棄的人，所以就跑去跟醫生說：「你要我踩飛輪我也踩了，打排卵針也打了，一年了還是沒懷孕，我決定要做試管！」

現在想想，那時的我在一整年的失望之後，早已經跌入了谷底，否則身體明明沒有大問題、又才三十歲左右的我，何必這麼急呢？可是有趣的是，當時的我完全沒發現自己已經陷入低潮，因為我的個性並不是那種光是坐著抱怨的人，相反地還很努力嘗試新辦法。於是表面上，我的日子過得積極又充實，非但沒發現自己已經開始鬼打牆了，反而還覺得自己正面向上。

總之，既然我堅持，醫生也就幫我做了，經歷了辛苦的取卵，醫生告訴我，取出來的卵子都非常健康，培養的過程也都很順利，「大概是因為妳還年輕、卵子也年輕的關係」， 他是這麼說的，好像萬事順利的樣子。

所以知道試管失敗後，我就徹底崩潰了。

當時我們夫妻還算年輕，身體也沒有大問題，試管做上好多次才成功的也大有人在，這些道理我都知道，可是那時候的我卻陷入了瘋狂的谷底，在新聞上看到別的女明星懷孕我會大哭，在路上看到孕婦我也會突然流淚，更誇張的是，連看到大著肚子的母貓母狗，我都能崩潰地大哭，覺得全世界的雌性生物都能懷孕，就我懷不上，就我根本沒有資格當個女人。

沒錯，向來從不認為懷孕是女性唯一的存在價值的我，那時候卻是如此的瘋狂和偏激，雖然我不是那種感覺洩氣時就整天只想賴在家裡動不動埋怨哭泣的人，雖然嘴上我也說著「還年輕，不急」，可是我卻成為一個路邊看到一台嬰兒車都能瞬間噴淚的不定時炸彈， 我自以為自己很有計畫、很積極地在解決問題，可是吳先生有一天卻對我說：「算了，沒孩子也沒關係，我們兩個自己好好過比較重要！」

而當吳先生這樣說的時候，我才像是突然被雷打到一樣醒悟過來，原來我已經陷入低潮整整一年了啊！

吳先生是非常喜歡孩子的人，而且他又是個獨子，雖說婆婆從來沒有給我們非得生孩子的壓力，但是期待看到自己生命的延續本來就是人之常情，整整一年下來，我一直以為自己很理性地在進行一切，我以為自己掌控得很好，卻沒想到一直陪在身邊的吳先生早看出了我的壓力和不快樂。

幸運的是，當我真正放棄、壓力鬆解後，就自然懷孕了，最終有了兩個可愛的女兒，一同互相成長扶持到現在。

那段覺得自己沒資格當個女人的低潮期，就成了我最寶貴的教訓──因為我知道，真正讓我陷入瘋狂低潮的，並不是生不出孩子，而是我忘了提醒自己，最重要的是什麼。

王大亨（製作人王貞妮）就曾經跟我分享過一段話。她個性某一方面跟我很像，都很好強又不服輸，有一陣子，她被一個朋友的話傷到了，陷入了一種「朋友為什麼這樣傷害我」的死胡同， 越是想知道為什麼，就越是走不出來，而她的氣功老師知道了這件事，就問她：「這很重要嗎？」

王大亨點頭：「很重要啊！她是我的朋友！」 氣功老師又說：「那又怎麼樣，妳小時候的朋友，難道現在還有聯絡嗎？」

老師說的沒錯，許多事情只要拉長時間來看，根本只佔了我們生命的一小部分，只是這樣的道理說來容易，但當下要跳脫出來卻很難，而氣功老師告訴她，要她想清楚真正重要的是什麼，肯定是家人、是孩子，而我們要做的，就 是把那些真正重要的人，好好收在心裡的小口袋，每當陷入困境時，就打開心裡的小口袋看一看，提醒自己，真正重要的事情都好好地在身邊。

有時想想，真正讓我們陷入低潮的，其實就是那種「一定要得到」的心態。

我覺得自己很努力了卻仍沒懷孕，王大亨覺得自己對朋友付出真心卻沒得到朋友的友誼，那種拚命努力了卻沒有好結果的打擊，會讓我們誤以為自己像是失去了一切。

但我們擁有的明明就很多啊！

打個比方來說，人生有時就像投資一樣，心裡的小口袋裡收著的，是我們的本金，當我們在那裡覺得自己投資失利、覺得自己彷彿失去一切的時候，其實仔細想想，只要本金還在，我們永遠都有無限可能，不是嗎？

走出低潮往往是一念之間，想通了會發現方法很簡單，雖然陷入其中時，往往像起大霧一樣，看不到出口。所以， 除了時刻看看自己心裡的小口袋外，就是做一些讓自己舒壓、放鬆的事情，像是和朋友一起八卦，說說垃圾話、買些漂 亮東西犒賞自己、多出去走走看看，把這些走出低潮的方法當作給自己的一些提醒。

人生有許多道理，就跟「多喝水才會健康」一樣簡單，人人都知道，但是光知道不夠，還要做到才行。畢竟人生很長，不可能永遠都順風順水，如何讓自己度過每一次的逆境，是人人都要練習的功課。這不光是提醒妳們，對我而言，也是啊！

本文出自《現在的妳，在哪裡？》重版文化出版

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