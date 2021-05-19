確診者都來萬華！羅百吉問「到底多好玩？」　老司機揭極樂祕辛

本土疫情持續升溫，許多確診者的路徑與台北市萬華區的茶藝館（俗稱阿公店）有關，知名DJ羅百吉在臉書發文問：「萬華到底是多好玩？」釣出不少老司機解惑。

萬華茶室爆發群聚感染，全台多個確診者足跡皆涉及於此，讓羅百吉真心好奇阿公店有何魅力，昨（18日）忍不住發文詢問：「萬華到底是多好玩？為什麼那麼多人要去萬華？那是玩什麼？」

羅百吉貼文一出，吸引超過500條留言，有網友點出阿公店與酒店的差別，「裡面的長輩都好溫柔」、「酒店的小姐很假裝，阿公店的媽媽們很直接！年紀大的阿伯的娛樂場所」！

一名有消費經驗的在地人表示，萬華阿公店有200多間，其中包括清茶館、卡拉OK、越南店，「小姐年輕到老都有，還有俄羅斯的小姐，客層也是年輕到老，絕非大多人說的都是老人」！

該男網友更透露玩法，「梧州街先吃個大排檔，馬尿兩杯下去就續攤唱歌，唱完歌就去鑽石大樓好舒服，然後搭小黃回家，大致上是這樣，還有很多細節懶的說，但玩這麼久其實還是林森北比較好一點」！（編輯：楊穎軒）

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