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鳳梨生氣了！目睹公園阿伯聚賭　怒譙：長這麼大還講不聽

文 : NOWnews今日新聞

近來本土確診個案激增，名人紛紛以各種形式宣導防疫，網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）18日在直播中開罵，指公園很多阿伯群聚賭博，還有三姑六婆揪團話家常，都沒有戴口罩，「假嘎大人大種了（長這麼大了），還講不聽！」

▲▼鳳梨表示，國難當頭，大家要做好防疫措施。（圖／鳳梨臉書）
▲▼鳳梨表示，國難當頭，大家要做好防疫措施。（圖／鳳梨臉書）

鳳梨火大砲轟部分中老年人，七早八早，中午要不就下午，整天守在公園角落賭博，且都不戴口罩，「一天沒賭ㄟ係逆（會死嗎？）」「一陣子不賭ㄟ安納逆（會怎樣嗎？）」還有一些婦人，三五成群聚在一起閒聊，「拜託一下，不要鐵了啦！」要她們去辦智慧型手機，建群組、開視訊就可以大聊特聊。

▲鳳梨講到公園賭博的阿伯，以及婦女群聚聊天，火氣全上來。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨講到公園賭博的阿伯，以及婦女群聚聊天，火氣全上來。（圖／鳳梨臉書）

雖然所住的嘉義有害群之馬，不過鳳梨透露，他當天外出去公司附近巡視，發現大家都有乖乖防疫，「今天的嘉義很棒喔～路上人很少，出來的人都有戴口罩，有營業的店家也有戴，非常地優秀、非常好！」（編輯：楊穎軒）

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）

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Tags : 公園口罩疫情賭博鳳梨

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