鳳梨生氣了！目睹公園阿伯聚賭　怒譙：長這麼大還講不聽

近來本土確診個案激增，名人紛紛以各種形式宣導防疫，網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）18日在直播中開罵，指公園很多阿伯群聚賭博，還有三姑六婆揪團話家常，都沒有戴口罩，「假嘎大人大種了（長這麼大了），還講不聽！」

鳳梨火大砲轟部分中老年人，七早八早，中午要不就下午，整天守在公園角落賭博，且都不戴口罩，「一天沒賭ㄟ係逆（會死嗎？）」「一陣子不賭ㄟ安納逆（會怎樣嗎？）」還有一些婦人，三五成群聚在一起閒聊，「拜託一下，不要鐵了啦！」要她們去辦智慧型手機，建群組、開視訊就可以大聊特聊。

雖然所住的嘉義有害群之馬，不過鳳梨透露，他當天外出去公司附近巡視，發現大家都有乖乖防疫，「今天的嘉義很棒喔～路上人很少，出來的人都有戴口罩，有營業的店家也有戴，非常地優秀、非常好！」（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載