《璀璨帝國》派對別苗頭！百億女王打敗炫富名媛　心機3招讓對方恨到牙癢

名媛穿著晚禮服、拎著名牌包，優雅步入洛杉磯豪宅，屋內高掛頂級水晶燈，閃耀著滿桌香檳、美食，侍者端著餐盤進出，這是Netflix真人富豪秀《璀璨帝國》裡每集都會出現的豪奢派對，主辦人迎來送往，貴婦們在歡聲笑語中交換資訊、閒聊八卦，底下卻是暗潮洶湧，比行頭、比交情，誰也不想認輸。

派對裡最愛比高下的，就是身家180億台幣的「比佛利山莊」女王Anna Shay和嫁給整形醫師的炫富貴婦Christine Chiu，兩人都有好人緣，可說是辦趴常客，卻互看不順眼，表面上保持和平往來，每次派對必邀對方，私下卻耍各種小動作讓對方難堪，火花四射的名媛心機，讓旁人看了都冷汗直流。

心機1：派對座位安排，遠近大有關係

Christine豪擲重金封街舉辦新年派對，在Anna面前炫耀到法國旅行都住總統套房，還跟查爾斯王子參加同場聚會，暴發戶行為讓人看不過去，Anna私下批評她變成盲目炫富的人，隨後沒待多久就離開了。主人身分交換，Christine參加Anna舉辦的好友派對時，故意戴上一條LOUIS VUITTON高級訂製鑽石項鍊出席，聲稱與Anna的一模一樣，友人Kane Lim一度勸阻她不要這樣做。

不過，想別苗頭的Christine不聽勸，打扮花枝招展出席派對，惹到主人不開心，立刻被Anna將座位調至較遠的位置。事後兩人參加其他主角辦的派對，也會偷偷請主人排開座位。就像明星婚禮一樣，誰離主桌遠、近，誰跟誰有過節不能坐同桌，都是不能說的祕密、但要牢記的「眉角」。

心機2：派對刻意放話，造成大眾誤會

隨後，Christine為先生開的醫美診所舉辦開幕派對，特意邀請眾人體驗塑身、美體的新機器。她從旁得知Kim Lee誤闖Anna的豪宅，發現了一個性愛工具與使用手冊，讓Anna極度不爽。Christine自認找到對方的把柄，在派對上故意高聲放送：「我們的新機器可以讓女人的肌膚與腹肌、臀部緊緻，我知道在場的人群裡有一些非常喜歡玩『菊花』，Anna……」一個眼神丟到對方身上，全場的人瞬間腦補，讓Anna跳到黃河也洗不清。

Anna當然不示弱，決定以牙還牙，下回故意騙Christine來家裡參加雞尾酒會，等到Christine穿著黑色緊身服、金色長靴華麗現身後，才發現對方辦的根本是一場室內瑜伽活動，鏡頭正對著拍呢！尷尬的她硬著頭皮辛苦脫下長靴，再換上運動內衣，趴在地上學「下犬式」暖身。沒想到瑜伽老師突然脫掉上衣，變身一名熱舞猛男，緊貼Christine全身跳起黏巴達，嚇得她大叫：「我已經結婚了，你找她啦！」

Anna轉過頭跟Kane Lim和Kevin Kreider竊竊發笑，原來這是她精心安排的突襲惡作劇！既然妳愛拿別人開玩笑，就讓妳當眾出糗吧，她笑說：「生活中的任何事都有因果」，Kane Lim捲入女人們的戰爭，趕緊求饒：「我知道這事情絕對不單純，Christine看著我的眼神像在求救，但我是中立的！」Christine則相當懊惱，「我很失望自己沒有謹慎思考Anna的邀請，她邀請我來參加雞尾酒會，我應該解讀成『我要殺了妳！』」

心機3：派對報錯時間，讓對方敗興而歸

最後，Anna為法國設計師好友Florent Bonadei辦生日派對時，她又故技重施，邀請Christine出席，卻給了她一個錯誤時間：晚上9點！一幫好友們為壽星過完生日後，Anna為摯友送上鑽石手鍊，祝福友誼長存，眾人驚羨禮物價值之貴重，報以熱烈掌聲，最後相擁道別時，打開門迎接的卻是姍姍來遲、穿著低胸亮片禮服盛裝出席的Christine，她剛下車，走進門口就發現派對結束了！不解地對眾人說：「妳們要走了？」

看著一臉疑惑的敵人，Anna對著鏡頭壞笑說：「我們在給她的請帖上寫的時間比其他人要晚一些，這樣我不用整晚對付她。」Christine嘗試再找Anna理論：「晚餐已經結束了嗎？我是按照妳給的時間來的」，表面上依舊堆滿笑容，內心真實獨白留給鏡頭的卻是「那個賤人給了我錯誤的時間，我被捉弄了，我再一次被捉弄了！」

派對不只時間、名稱、座位能動手腳，連手飾、珠寶稱頭與否都得比較，Christine有次故意在Anna面前，詢問對方的珠寶設計師好友Florent Bonadei：「你能辨別這桌上女士戴的首飾是真是假嗎？」對方環顧全桌女性，回答：「有一、兩個人的珠寶是假的。」一番詢問讓現場名媛坐立難安，每次雙姝對戰，一群好友都難免掃到颱風尾。

Anna個性直來直往，對人一向友善，但吃了虧必定反擊，節目結束後她坦言跟對方沒聯繫。同樣的問題，Christine卻說雙方依舊有往來，要強的她不只行頭要爭輸贏，也要拚面子，正如她在劇裡說的：「社交戰爭的守則之一，永遠不要讓對手看到妳出汗，我一般不流汗，我也不會讓她看到我在她的鬼屋裡流汗」、「我會盡所能，盡可能地充滿愛和寬容對待所有人，除了Anna！」