新垣結衣緋聞男都是天菜！與三浦春馬談姊弟戀　曾被錦戶亮傷透心

日本「國民老婆」新垣結衣死會了！2016年她和星野源拍攝《月薪嬌妻》假戲真做，緋聞傳了5年終於開花結果，19日宣布婚訊，出道20年的新垣結衣堪稱戀愛絕緣體，幾段緋聞寥寥可數，從未正式承認過任何一任男友，只不過和新垣結衣傳緋聞的男星，個個都是超級發電機，連最後收服新垣結衣的星野源，也是演藝圈中知名的肉食男。

新垣結衣2007年拍攝《戀空》，和三浦春馬雙雙爆紅，這段相差2歲的姊弟戀，一度超前進展到同居，然而最後還是分手收場，2017年傳出新垣結衣分手後主動傳訊，再度搭起愛情的橋樑，而這個復合傳言，一直沒有被雙方證實。

男人不壞，女人不愛，新垣結衣拍攝《全開女孩》，結緣前傑尼斯偶像錦戶亮，2013年錦戶亮被拍到直搗新垣結衣香閨，兩人熱戀傳聞一度甚囂塵上，不過錦戶亮被爆藏不住炫耀心態，到處吹噓性事，這段情傷透新垣結衣的心。

新垣結衣和日本帥哥岡田將生連續合作《王牌大律師》、《掟上今日子的備忘錄》，在螢幕前火花十足，岡田將生難敵新垣結衣的魅力，在節目上大膽告白「我喜歡結衣」，日本媒體還爆料，新垣結衣對男方也很有好感，在《今日子》主動加2場吻戲，不過這個小插曲讓編劇不得不公開劇本，出面澄清本來就有2場吻戲。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載