女神都不愛帥哥？蒼井優嫁「最醜男星」震撼娛樂圈　佐佐木希回收出軌渣男

日本「國民老婆」新垣結衣19日與大8歲星野源宣布結婚，讓不少男性粉絲內心淌血，但也只能含淚祝福，不過有人好奇女神等級的結衣，為何會嫁給屬於非典型帥哥的星野源，回顧日本演藝圈夫妻檔，高橋愛、佐佐木希、蒼井優等美女，另一半均非高顏值，且都是諧星。

「空靈女神」蒼井優2019年6月與搞笑藝人山里亮太閃婚，兩人相差9歲，且僅交往1個多月就決定共度下半生，跌破眾人眼鏡。此外，由於山里亮太並非以外貌取勝，更連續3年拿下「最醜藝人」冠軍，因此「女神嫁醜帥」當時成為最熱話題。

有「日本第一素顏美女」稱號的佐佐木希，2017年宣佈和大15歲諧星渡部建結婚，隔年迎來第一胎兒子，然而，男方卻不知珍惜，2020年6月，渡部建遭指控婚後1個月就約砲，對象至少6名，他後來為出軌道歉，而佐佐木希也原諒腥夫。

前「早安少女組」成員高橋愛，2013年12月在部落格透露結婚喜訊，對象是大11歲的諧星男友阿部公二，她坦言是自己先愛上對方，阿部公二則表示欣賞高橋愛的直率、純真，人氣偶像情定諧星的消息當時掀起熱議，高橋愛的粉絲甚至在阿部公二主持的活動上大吼：「阿部！給我道歉！」笑翻全場。（編輯：楊穎軒）

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