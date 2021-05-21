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女神都不愛帥哥？蒼井優嫁「最醜男星」震撼娛樂圈　佐佐木希回收出軌渣男

蒼井優▲日本女星都不愛俊男？圖為蒼井優（左圖）與老公山里亮太。（圖／天馬行空提供、山里亮太IG）
文 : NOWnews今日新聞

日本「國民老婆」新垣結衣19日與大8歲星野源宣布結婚，讓不少男性粉絲內心淌血，但也只能含淚祝福，不過有人好奇女神等級的結衣，為何會嫁給屬於非典型帥哥的星野源，回顧日本演藝圈夫妻檔，高橋愛、佐佐木希、蒼井優等美女，另一半均非高顏值，且都是諧星。

▲新垣結衣（左）與星野源因戲結緣，如今修成正果。（圖／月薪嬌妻官方推特）
▲新垣結衣（左）與星野源因戲結緣，如今修成正果。（圖／月薪嬌妻官方推特）

「空靈女神」蒼井優2019年6月與搞笑藝人山里亮太閃婚，兩人相差9歲，且僅交往1個多月就決定共度下半生，跌破眾人眼鏡。此外，由於山里亮太並非以外貌取勝，更連續3年拿下「最醜藝人」冠軍，因此「女神嫁醜帥」當時成為最熱話題。

▲蒼井優（左圖）情歸諧星山里亮太，粉絲心碎。（圖／蒼井優推特、山里亮太IG）
▲蒼井優（左圖）情歸諧星山里亮太，粉絲心碎。（圖／蒼井優推特、山里亮太IG）
▲蒼井優（右）、山里亮太交往1個多月閃婚。（圖／翻攝日刊sports）
▲蒼井優（右）、山里亮太交往1個多月閃婚。（圖／翻攝日刊sports）

有「日本第一素顏美女」稱號的佐佐木希，2017年宣佈和大15歲諧星渡部建結婚，隔年迎來第一胎兒子，然而，男方卻不知珍惜，2020年6月，渡部建遭指控婚後1個月就約砲，對象至少6名，他後來為出軌道歉，而佐佐木希也原諒腥夫。

▲渡部建（左）背叛佐佐木希被輿論罵翻。（圖／佐佐木希IG）
▲渡部建（左）背叛佐佐木希被輿論罵翻。（圖／佐佐木希IG）

前「早安少女組」成員高橋愛，2013年12月在部落格透露結婚喜訊，對象是大11歲的諧星男友阿部公二，她坦言是自己先愛上對方，阿部公二則表示欣賞高橋愛的直率、純真，人氣偶像情定諧星的消息當時掀起熱議，高橋愛的粉絲甚至在阿部公二主持的活動上大吼：「阿部！給我道歉！」笑翻全場。（編輯：楊穎軒）

▲高橋愛（後）與老公阿部公二常在社群平台放閃。（圖／高橋愛IG）
▲高橋愛（後）與老公阿部公二常在社群平台放閃。（圖／高橋愛IG）

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Tags : 女神帥哥新垣結衣星野源諧星

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