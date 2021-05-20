爸爸全副武裝上前線！炎亞綸讚「醫生的天職」 星友致敬：台灣有你們很幸福

國內疫情大爆發，至昨（19日）為止，全台本土確診數累積1226例，且已連續5天破百，第一線醫護及醫療資源面臨考驗。男星炎亞綸的父親吳明修是台大醫院內科部腎臟科主治醫師，炎亞綸PO出對方穿全套防疫裝備的照片致意，半天吸引4.9萬人點讚。

曝光的照片，吳明修醫師穿著防護衣，戴面罩、口罩，對鏡頭露出微笑，炎亞綸寫下：「身為醫生爸爸的天職，爸爸加油！千萬小心防疫，愛你！」並為抗疫打氣，「願全台灣平安，度過這次危機，唯有團結、彼此信任才有辦法對抗病毒。」

貼文一出，演員柯宇綸留言：「炎爸爸辛苦了，台灣的炎柱，好帥！」鬼鬼（吳映潔）致敬：「謝謝吳爸的付出，真心感謝！超級勇敢跟偉大。」許茹芸為吳醫師送暖：「辛苦爸爸和前線的所有醫護人員，炎爸爸加油，台灣有你們真的很幸福！」前主播陳海茵也集氣：「炎爸加油、台灣加油～」（編輯：楊穎軒）

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