【個人意見】2021環球小姐民俗服裝

又來到我個人最愛的民俗服裝這個主題，環球小姐比賽今年在哥斯大黎加舉行，民俗服裝環節充滿誇張元素、戲劇性，以及偶一為之的真正民俗服裝，充滿創意又歡樂。

阿根廷小姐很容易分辨，她穿著阿根廷球衣，胸前還有傳奇球星馬拉杜納的照片，算是一個好懂又有意義的民俗服裝造型。（而且多好打包！）

我相信這真的是亞美尼亞的民俗服裝，一定是！

但當巴哈馬小姐一出場時大家都會驚呆吧，因為她太拚了，她打扮成機長，還帶著一架飛機（！）兩條劍魚，紅鶴和豬，一起呈現一個「飛向太陽巴哈馬旅遊節」的概念，她脫離了服裝的領域，進入了佈景製作的世界。

玻利維亞小姐打扮成雞毛撢子的活動攤販來參加（可能還有兼賣窗簾）。

讓我大膽的猜測英屬維京群島應該是有紅鶴，我的觀察啦。

保加利亞小姐仍然堅持「民俗服裝就是民俗服裝！我不需要一萬根羽毛！」

喀麥隆小姐：「你確定嗎？」她的獅子打扮看起來像超大製作的《獅子王》音樂劇，有沒有在心中響起《獅子王》的主題曲呢？

開曼群島小姐的服裝主題是日落。海邊的日落，真的很驚人，但同時也有點像自信心過剩的火雞。

中國小姐：「把你們的雙手借給我！」（才不要，這衣服根本二線喜酒場地的桌布）

光看圖片你絕對猜不出丹麥小姐的主題是什麼，海葵？他的主題是丹麥安徒生童話裡的小美人魚，小美人魚在這裡不只長大，還改行當了日本演歌歌手。

印尼小姐的服裝是我最有印象的之一，因為其他人都在傳統民俗服裝或大量羽毛的時候，她的靈感來源是印尼的科摩多巨蜥（！）科摩多巨蜥真的是很難挑到的一個主題。

馬來西亞小姐帶出整個馬來西亞鄉村背景十分震撼，可以看到越來越多佳麗開始往佈景製作的路線上走。

墨西哥小姐莫名的很像醒獅團裡的舞獅。

請大家支持勇敢的緬甸小姐的訴求。

尼泊爾小姐的造型十分震撼，除了有五色旗幟以外，她還自備了一座山跟閃亮氧氣面罩，象徵登山（吧），她用服裝說了一個完整個故事。

巴拿馬小姐把民俗服裝比賽等同負重比賽的精神發揮到極致，這身靈感來自巴拿馬運河的服裝充滿海洋風情，基本上是把一間海鮮餐廳的裝潢穿在身上。

祕魯小姐的振翅十分具有感染力，簡單但大器。

波多黎各小姐的服裝是星座主題，希望下次唐老師直播時可以參考（怎麼可能！）

泰國小姐的鬥魚裝束有點奇妙，尤其是魚嘴的擺放位置真的很耐人尋味。

我覺得越南小姐的靈感是越南河粉和蚌殼精，但是可能也不是？不過我很喜歡這個全白的造型，精緻又帶有一點民俗的手工感，算是平衡了選美的戲劇張力和越南傳統服飾。

圖片來自臉書