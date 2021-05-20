隱形富豪星野源！撩妹5步驟攻陷國民老婆新垣結衣

全亞洲宅男心碎，「國民老婆」新垣結衣假戲真做，閃婚年長8歲的星野源，兩人當初合作的《月薪嬌妻》變成真實紀錄片，叫人如何不崩潰？男性忿忿不平，星野源長相不帥氣，身高僅168公分，還比169公分的女主角略矮，如何抱得美人歸？其實，星野源身兼演員、歌手、散文作家等多重身分，2018年甚至登上演藝圈吸金男排行榜第3名，年收入高達4.5億元日幣，跟新垣結婚根本超級匹配啊！

清新甜美的新垣結衣，出道後接演角色大多以純愛、正能量為主，幾無負面新聞纏身，長年榮登日本最想結婚女星排行榜前幾名。由漫畫改編、主張「可愛才是最無敵的」的《月薪嬌妻》選角時，原作者海野津波就欽點新垣結衣，「如果她願意來演肯定是100分！」得知心願成真，高興的不得了。

星野源則因為和製作人那須田淳與峠田浩剛合作完《天才婦科醫》，不起眼的外表、個性老實與略微笨拙的模樣，竟與這部戲超貼合，遂被相中出演，首次挑戰愛情喜劇，即便曾被觀眾嫌棄配不上新垣結衣，但這樣的落差反而助長理工男的美好婚後幻想，播出後完結篇收視率衝破20%。

從結婚開始戀愛，堪稱這對新婚夫婦的心路歷程，小倆口聲稱是演完《月薪嬌妻》新春特別篇後，才展開以結婚為前提的交往，不過粉絲抽絲剝繭找出5個關鍵，星野源能擄獲國民老婆，這背後的追妻計畫可能不簡單。

關鍵1：以音樂炒熱話題

兩人個性較慢熱，拍戲初期並不熟稔，星野源空檔時總帶著耳機聽音樂，某天，新垣結衣鼓起勇氣詢問對方聽什麼音樂，他默默拿下一邊耳機遞給女方，傳出的旋律竟是新垣結衣昔日專輯歌曲，她笑了起來，那一瞬間，距離就拉近了。對她來說，星野源堪稱音樂圈前輩，得知對方聽自己的歌，哪個女生不欣喜呢？粉絲回想後，大呼：「星野源真是高手，這就是在撩妹啊！」

事實上，星野源富有音樂才華，擅長作詞作曲，為許多新劇譜寫主題曲，作品常占據日本Oricon、Billboard音樂排行榜第一位，2019年甚至完成了日本5大巨蛋巡迴演唱會，之前有此創舉的男藝人只有桑田佳祐、小田和正、福山雅治、放浪兄弟，他是史上第5人，在音樂圈成就不差。

關鍵2：寫散文表達敬意

星野源的另個特殊身分是散文作家，除了開設專欄外，他2017年出版的書《從生命的車窗眺望》，以文字展現知性一面，除了自身經歷，其中一篇《新垣結衣這個人》揭密夫妻倆私下互動。他形容新垣是一位「很棒的普通女孩」，身處演藝圈多年又如此受歡迎，卻沒有自我膨脹，看起來相當文靜，說話也毫無架子，讓周圍有種平靜氛圍。他舉例說，新垣結衣在排練主題曲《戀》的複雜舞蹈前，沒有獲得明確教學說明，卻能將所有舞步記住；有次他發現戴的眼鏡沾上指紋，想請負責道具的工作人員幫忙時，新垣結衣就已經招手，他驚訝道謝，對方卻只說了聲「不會」就低下頭，「她真的隨時隨地都在注意身邊人的需要」、「我每天至少會有一次讚嘆『這個人真的好棒』的時刻」。

從這點來看，星野源聰明掌握了一個讚美的技巧，「不要誇讚對方顯見的優點」，稱讚一個貌美的人漂亮、可愛，並無錦上添花作用，他強調的是新垣結衣的細心體貼、認真工作，這些外界看不到的特質，才是女生真的想被看到的細節。表面上雖說怕對方害羞，「只好在這裡偷偷寫成文章，內心祈禱她在殺青前都不要讀到」。實際上，這就是星野源的一種主權宣示啊！他把愛紀錄成文字，昭告眾人「你們這群人只看到我老婆的驚人美貌，只有我知道，她那平凡又隱密的細微之處，都在我眼裡閃閃發光！」

關鍵3.當對方的好鄰居

星野源和新垣結衣2016年合拍《月薪嬌妻》，成為螢幕情侶，不久就爆出熱戀，但遭雙方否認。直到2018年，日本雜誌《女性SEVEN》踢爆，星野源搬新家，竟選在女方家附近，讓祕戀傳聞更添真實性，當時雙方不願表示意見，可見對戀情極為呵護。

無論當時交往與否，搬家到對方附近，可說是戀愛的一記直球！近水樓台先得月，再帥氣的男友，都不如暖男在生病時遞上一杯熱開水，星野源搬家當新垣的好鄰居，一步步靠近理想情人，攻佔女方的心，這點非常有誠意。

關鍵4.親自下廚秀手藝

這對螢幕夫妻宣傳《月薪》特別篇時，參加綜藝節目《人類觀察》，顛覆女性做菜的思維，星野源特別下廚做了「年糕千層麵」給新垣結衣吃，他強調從沒做菜給別人吃過，這可是「人生第一次」，特別跟明星料理家平野REMI學習，香氣迷人的千層麵還夾著他用心切成薄片的年糕，獲得女方讚賞好吃，星野源立刻回覆：「我學過了，可以教你喔！」

兩人在節目上交流做菜、喝酒的生活習慣，意外發現彼此工作繁忙，放鬆時都喜歡宅在家，不愛往外面跑，這點生活模式也很合拍。

關鍵5.收入不輸另一半

最後，卻也最重要的是，星野源，比大家想像中的富有！相貌平平的他憑著自身才華，連續6年登上日本紅白歌唱大賽，靠音樂劇、演唱會、拍戲、廣告、寫歌、寫作累積的財富，竟然略勝小栗旬、木村拓哉，根據2018年日本媒體統計，當年星野源年收入4.5億日幣，電視劇單集片酬160萬元日幣，高踞男星排行榜第3名，新垣結衣則是2020年女星收入榜第5名，該年收入4.3億元日幣，這對夫妻吸金能力可說是不相上下。

綜觀以上5點，星野源能娶到新垣結衣，可說是天作之合，除了外表略顯劣勢外，雙方經濟條件、興趣都很相似，誰看了不說好配呢！宅男們也別喪氣，雖然北川景子、戶田惠梨香、石原里美和新垣結衣都結婚啦，日本單身女星已經進入綾瀨遙派、深田恭子派、長澤雅美派三國鼎立的時代，有夢想，誰都了不起，努力充實自己的才華和荷包，下個跌破宅男眼鏡的可能就是你！