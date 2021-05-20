分手不與劉書宏交惡！茵聲談舊愛：他是最熟悉你的人，非常珍貴

520前夕，本該是甜蜜浪漫的時刻，YouTuber「這群人」成員鄭茵聲卻自爆分手，斬斷和演員劉書宏的3年戀情，兩人合體向網友告別，關閉雙人頻道「龍咬死兔」，女方坦率說出分手理由，男方負責策畫拍影片，給期待小情侶步上紅毯的粉絲一個交代，彼此擁抱又哭又笑，真誠表現堪稱演藝圈難得的分手典範。

個性直率的茵聲，外型屬於甜美可愛型，談戀情大方不扭捏，她曾透露大學時期和展榮交往3天，只是純純的愛，待在家裡僅有擁抱，沒牽手，就被對方以「感覺不對」為由要求分開，兩人事後還是好同事，一起發行單曲、拍片，相處沒有疙瘩。

茵聲4年前接受《姊妹淘》網站專訪，侃侃而談「分手後能不能做朋友」話題，向來樂觀的她，強調不喜歡分手後老死不相往來或惡言相向，「他曾經是你最熟悉的人，有時候我們往正面一點想，能再找到這麼熟悉你的人已經不容易了，這是一個珍貴的東西，人往往會因為分手不愉快、傷心，然後由愛生恨，我覺得不該這樣子，其實他就是你生活周遭、這幾年最了解你的人之一，為什麼要把這件事情看得那麼嚴重，要去討厭他、恨他，老死不相往來」。

茵聲認為，除非前男友有家暴行為，非常不尊重自己到一個極致，那就另當別論，「愛這種東西，人有時候無法控制，傷心過後往好處想，還可以繼續當朋友啦，不要凡事都看得那麼嚴重」。

回顧兩人甜蜜情史，劉書宏曾說做過最浪漫的事，就是交往一周年的時候，他飛去日本到茵聲的語言學校，讓對方下課一打開門就看到男友，他笑說：「她其實很大女人，我很大男人，彼此個性太相似，很常會因工作吵架，近期是我先低頭啦，有時候，一開始會覺得女生很可愛，相處久了會覺得任性」。

友人則戲稱茵聲跟劉書宏的感情「處在一個不穩定的穩定狀態，因為她們每一天都在吵架，每天都在鬧分手，她喜歡轟轟烈烈的愛情，這根本是轟炸機」，她緩頰說劉書宏脾氣有點大、愛面子，卻有非常貼心的一面，才會反反覆覆想切了，卻又沒有分手。

這次分開，是茵聲先提分手，主因是感情潔癖，無法忍受劉書宏與女演員演親密戲，身體接觸太多，斬釘截鐵表明不會復合，以後戀愛不找演員。網友細數劉書宏這幾年的角色，親過洪小鈴、夏語心、周曉涵、方馨，堪稱「吻戲專業戶」，最近謝翔雅參演《女力報到─好運到》，飾演劉書宏初戀女友，她在IG貼出兩人摟肩合照，也讓粉絲嗅出關係不單純，難怪茵聲不能接受男友跟女演員太過親密。

儘管真的告別了，茵聲依舊積極看待，不會否定過往相處，由劉書宏策畫的分手影片回顧了彼此慶生、旅遊、生活的點點滴滴，加上「一群人」的朋友們見證，最後合體相擁哭泣，祝福對方未來事業更好的畫面，有始有終留下完美ENDING，讓影片突破50萬點閱率。粉絲內心縱然有不捨，還是送上滿滿祝福，畢竟對照其他明星分手鬧雙劈，茵聲與劉書宏這樣「懂你奇奇怪怪，陪你可可愛愛」，分手不出惡言的小情侶多麼珍貴稀有！