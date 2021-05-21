自駕要戴口罩？藍心湄發文求救粉絲　疫情中心點名「人數是關鍵」

本土確診個案連日破百例，全台進入三級警戒，外出不戴口罩將被開罰，不過演藝圈大姊大藍心湄有疑問，昨（20）發文求解，「自駕也是要戴口罩嗎？」對此，疫情中心做出正式回應。

藍心湄在臉書貼出開車的自拍，照片中，她戴好友比莉送的豹紋口罩，配文寫著：「請問一下大神們，自駕也是要戴口罩嗎？」貼文一出，引起各方熱議，有民眾致電1999，得到「只要離開家門就要戴」的答案，不過各縣市規定不一，讓民眾無所適從。

對於開車是否也要戴口罩，中央流行疫情指揮中心今上午在全國防疫會議表示：「依照規定，目前疫情警戒外出必須全程戴口罩，但自行開車，若是2人以上同車，就應該戴口罩，若為獨自駕車，在密閉空間內，不影響、不接觸他人可以不用佩戴。」（編輯：楊穎軒）

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