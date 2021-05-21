蔡依林深夜曬美照！素顏自拍3連發　「坐月子」防疫耍幽默

台灣疫情持續升溫，演唱會、錄影行程等紛紛取消或延期，藝人們也遵守防疫政策，待在家盡量不外出。而蔡依林昨（20）日一連在社群媒體上曬出3張自拍，還寫道「坐月子」，幽默話語引起討論。

蔡依林在IG貼出3張自拍照，照片中蔡依林長髮微亂，眼神厭世，近乎素顏，身上穿著白色上衣，難得讓人看到她居家的模樣，但似乎在家的防疫生活太無聊，她因此在貼文中寫道：「好像有點久沒拍拍了」，文末還附注「坐月子」、「勤洗手」，以「坐月子」幽默形容在家的防疫日子。

藝人小禎看到後，隨即在底下留言：「月子做得好～身體沒煩惱喔」；趙孟姿也表示：「比坐月子還難，月子無聊還能出去透透氣，呸姐不知道的事。」粉絲們則是紛紛留言稱讚：「還是很美啊」、「姐，想念妳」、「美炸了啊，多一點自拍照，不夠看呢！」

Jolin之前還轉發粉專「馬克語錄」製作的哏圖表，可見孩子及爸爸一整天幾乎都在挨罵、吃三餐、睡覺，媽媽則是一早起床就要開始罵老公和小孩，還要做家事、輔導作業，睡覺前才可以放鬆追劇，Jolin在圖上壓字：「大家都辛苦了」、「負能量湧出了嗎？」

網友看到這張居家上班課的作息表，心有戚戚焉，紛紛留言：「好真實」、「當媽的太難了」、「我媽回家我就被罵了」、「媽媽表示認同」，有人幽默建議：「請外傭好了，誰都不用委屈！」

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