娶回女神關鍵！許維恩讚王家梁最佳暖男：「我愛你」很神聖，不輕易說出口

1999年，921地震那晚，可能是許多人的告白之夜，天搖地動、世界崩塌之際，你會發現真正重要的人是誰？

2020年，肺炎疫情來襲，當生命脆弱到不堪一擊，未來無法預期，有情人們對婚姻設下的框架也被打破了。

女神許維恩在今年520這天，接受男友王家梁求婚，點頭說「我願意，一起走下去」，在社群網站曬出鑽戒，這美好一刻眾人祝福。

沒有人比她更懂生命消逝的傷痛，與作詞人楊明學的一場戀情，遭逢病魔拆散，僅24歲的戀人癌逝，許維恩陷入一生最嚴重的低潮，「那時候我比較不穩定，一直魂不守舍，我覺得我不在這個世界上，魂好像跟他一起走了」。一首楊明學作詞、王菲演唱的《旋木》，MV記錄兩人昔日倩影，刻骨銘心之痛，至今仍在網路流傳。

被封為凍齡女神，40歲的許維恩擁有年輕美貌、大長腿，追求者眾，戀情似乎也沒斷過。走過摯愛離世之痛後，與B.A.D成員田恩沛夫妻同行3年、與KID情牽5年、與師弟呂銳5個月分手，被形容是場場虐戀，許維恩卻始終勇敢追愛，在一起了就大方承認曬恩愛，也曾坦言想與KID凍卵生小孩，放話40歲前要再婚。

許維恩與KID這段感情備受矚目，當時男方名氣不大，KID坦承煲電話粥數小時，交往初期卻不肯公開認愛，小S形容「他們很恩愛，但KID有心魔」，認為要有房有車有地位，才能匹配上對方。她希望對方不要有經濟壓力，反而激起男友自尊心，公開後，KID放話要賺夠3000萬、在台北買下40坪房子才能結婚，為了努力趕上女神的經濟實力，賣力出外景賺錢，經營潮牌、火鍋店，把知名度追趕上來，愛侶見面機會反而少了。2017年許維恩陪KID步上金鐘獎紅毯，當外界以為他獲獎名利雙收，正是求婚好時機，卻傳出KID劈腿直播主黯然分手。

情侶價值觀和工作規畫不同，KID一度迷茫走錯路，許維恩保持風度，沒有報復性爆料，還發文聲明：「我和kid的感情只有我們倆自己最清楚！對於過去的事情我都知道也說了不想再追究」，並肯定對方工作上的努力和付出，只是一時糊塗犯下了錯誤。雙方和平分手，每年彼此生日時，依舊大器送上祝福。

如今許維恩與小7歲、交往不到1年的王家梁閃電結婚，關鍵是什麼？不是眾人認為的要有房有車，而是體貼和照顧。她讚王家梁溫柔貼心、懂得傾聽，「有次我生理期來不舒服，他從林口買熱可可送到內湖給我。」他會幫許維恩披外套、夾菜，觀念跟想法接近，「彼此在一起有家的感覺」。

許維恩3月認愛後，在IG提問：「你們認定的好男人是什麼？」粉絲回答：「體貼在意自己的人」、「負責任與誠實」、「安全感爆棚」，都獲得女神贊同：「超重要！這是基本該有的！互相溝通，尊重彼此！」網友狂cue王家梁，許維恩大方附和，讚賞王家梁是最佳暖男，更透露男友不隨便說「我愛你」，因為他認為這3個字很神聖。

也許我們曾如《大話西遊》的紫霞仙子那般，相信意中人是蓋世英雄，「總有一天他會身披金甲聖衣，腳踏七彩祥雲來娶我」。沒想到，在疫情蔓延的此刻，相愛的先後順序，經濟的富裕與否，那些多數人眼中的婚姻門檻、條條框框，都顯得可笑而俗氣。原來，一杯熱可可就能娶回女神！

海上月是天上月，縱然再美好，都比不上眼前人是心上人的幸運，不斷給予未來願景畫大餅，還不如此刻承諾相守一生，許維恩和王家梁如今決定攜手共度餘生，獲得各界好友開心祝福，也實現她自己的那句話，「40歲以前要再嫁出去！」

20歲的許維恩，曾經幻想過白馬王子，努力拚工作、拚愛情；後來才發現戀愛不需要挑剔，工作OK、感情OK就好。她說：「感情就是心意，感受到對方真誠的愛著妳就夠了，物質上的一切都不是條件。」

也許娶回女神不難，是我們把結婚想得複雜了？