1.8兆元離婚代價？比爾蓋茲做錯的5件事：飯桌上的說教男人，閉嘴吧！

▲微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達近日宣布離婚，有外媒引述消息來源指出，2人分開的過程其實並不算平和，而且很有可能是比爾蓋茲犯下大錯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

一段關係的分開，無論場面話說得委婉，揭開瘡疤難免刺痛，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和老婆梅琳達（Melinda Gates）發布離婚後，宣稱和平分手，卻有許多傳言對他不利，梅琳達過往受訪的影片，表面看似甜蜜的言論，現在句句都扎心，嫁給被視為世界上最有智慧與遠見之人，讓她發現自己的聲音被淹沒，無法一同成長，比爾蓋茲在這段關係做錯了什麼？恐損失1.8兆元台幣的代價，也許女人都該讓另一半了解。

1.婚內出軌女員工

比爾蓋茲去年卸下微軟董事會職務，被《華爾街日報》爆料與出軌女性員工有關，儘管這段不正常關係，早在20年前結束，但利用權威染指下屬的行為，並未獲得外界諒解。微軟現任執行長納德拉（Satya Nadella）回應，任何人都不該在工作場合濫用權力，只要員工提出疑慮，公司一定會調查，員工的良好感受是公司促進優質文化的改善重點。媒體也認為，長達27年婚姻裡，老公多次騷擾女員工，梅琳達應該「隱隱約約有聽說」，而非毫不知情。

2.和前女友每年度假

除了致命的婚外情，比爾蓋茲婚後還和前女友藕斷絲連，也讓外界看傻眼，媒體透露，當年他有個交往數年的女友溫布萊德（Ann Winblad），分手後仍保持良好互動，計畫和梅琳達結婚前，他先徵詢舊愛意見，並要求梅琳達同意他每年和前女友度假一周的請求。

婚後27年來，比爾蓋茲每年和前任在北卡羅來納州的海灘別墅敘舊，一起玩滑翔翼、沙灘車、海灘漫步，暢聊未來趨勢。婚姻裡多了個紅顏知己，似乎過於擁擠，梅琳達對婚姻容忍度之高，旁人難以理解。

3.朋友圈過於複雜

富豪們交流躲不了應酬，科技業也不例外。比爾蓋茲與淫魔富商艾普斯坦私交甚篤，是婚姻破局的導火線，他們私下聚會，和年輕女子派對同歡，儘管梅琳達多次抗議，蓋茲仍稱雙方會晤是討論慈善公益，最終艾普斯坦被指控性侵未成年少女，在獄中自縊身亡。交際圈決定人的思維與價值觀，道不同不相為謀，2019年蓋茲與艾普斯坦的交情曝光後，梅琳達啟動離婚協商，決定分割另一半，醞釀2年才成功。

4.家庭分工失衡

比爾蓋茲是個工作狂，一天上班16小時，為維持家庭平衡，梅琳達婚後主動放棄工作職位，負起照顧3名子女責任。梅琳達曾說：「我和比爾蓋茲是地位平等的夥伴。」為追求真正的平等，她要求另一半洗碗，幫忙接送孩子。當初夫妻倆看中一家幼兒園，須開車45分鐘才能抵達，原想等長女珍妮佛讀3年級時再送她去，「但是比爾堅持要她去，我其實有點不同意，他就問我能怎麼幫忙，在我想到方法之前，他說可以一周開車接送兩次，我說你是認真的嗎？他說會安排好時間。」

在梅琳達眼中，接送小孩、洗碗這些平凡小事，只要比爾蓋茲願意協助，都足以讓她驚訝與感激，顯見家庭分工失衡，她透露獨自育兒那段時間非常難熬，一度撐不下去。

5.主導餐桌話語權

梅琳達出身知名杜克大學，還拿過MBA學位，學識涵養不差，但嫁了一個有強大聲音的男人，為她帶來「失聲」的危機。宣傳書籍《提升的時刻》時，她提到了新一代男性可能會犯的致命錯誤─男人說教（mansplain）！

梅琳達無奈表示，熱愛養育孩子的家庭生活，但離開職場後，沒法參與生產性工作，忙著換尿布，照顧孩子，與現實生活脫節，「不知道商業新聞在講什麼，跟不上正在發生的事情，當我們和別人吃晚餐時，有人拋出一個問題，比爾會立刻回答，他會有一個近乎完美的回答，我意識到我幾乎沒有自己的聲音，或者有時候我說話，他的聲音會蓋過我，我提醒他得停止這樣做，因為你不能打斷我，或者你覺得我說錯了什麼，不要糾正我。」

「所有人都自然認為他是這桌上最聰明的人」，這位微軟黃金時期的領導者、曾被指控壟斷電腦時代的比爾蓋茲，連餐桌話題也要壟斷！梅琳達說，這種情況常發生在女性身上，女性抒發己見時，總會被男性插話，或者他們會重新詮釋意思，新一代的人管這叫「男人說教」。之後她嘗試「反饋」給另一半，比爾蓋茲花了一點時間，停止餐桌上的男人說教，「他做到了，這是很重要的」。

魔鬼藏在細節裡，在兩人共同掛名的基金會裡，梅琳達並無太多掌控權，起初幾年的年度公開信，都由比爾蓋茲親自操刀，營運3年後，才開始融入一些梅琳達的意見，多了幾段話，就足以讓她雀躍不已，直至2015年，她決定成立自己的基金會。

找回自己的聲音，是女權的一個漫長過程，梅琳達選擇在最年幼的女兒菲碧18歲成年後，才正式宣布離婚，背後經歷的無奈，可能遠比想像中的多。離婚官司是個長久戰，比爾蓋茲最近參與全球經濟復甦線上會談，離婚後首度曝光，左手無名指還戴著婚戒，與友人有說有笑，心情不算太差。