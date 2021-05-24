不做英雄夢！溫昇豪愛家「像喝白開水」　要做女兒的200分爸爸

戲劇男神溫昇豪出道20年，憑藉《我們與惡的距離》獲封金鐘獎最佳男配角，今年以《火神的眼淚》消防員「邱漢成」一角回歸螢幕，他接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露為戲受訓2個月，大結局還有他親自下筆寫劇本的彩蛋。而溫昇豪片中是個夾在家庭與工作兩難的消防員，與演員一樣，會遇到為了工作犧牲陪伴家人的時刻，不過溫昇豪將時間分配得宜，力求當女兒「小晴天」200分的爸爸。

溫昇豪為戲接受2個月的消防員特訓，深入了解防火、急救、山搜、水域救援等課程，拍攝火場救災最辛苦，溫昇豪身負氣瓶、面罩、安全頭盔，裝備加總25公斤，從1樓爬到7樓布水線，對體力是一大考驗。其實真正的火場溫度超過100度，消防員射水後，水滴下來都是滾燙的熱水，一碰到肌膚馬上灼傷，為求真實，只要演員把消防員衣服穿上身，絕不能有任何肌膚外露，溫昇豪拍到衣服脫掉全身溼透是家常便飯。

與《火神的眼淚》導演蔡銀娟認識17年，溫昇豪合作起來默契十足，他笑說導演是個文青，寫不出男生在群體生活裡垃圾話狂噴的台詞，在拍攝期間，溫昇豪即興的功力馬上派上用場，和劇中弟兄林柏宏、劉冠廷嘴砲起來葷素不忌，常常讓蔡銀娟招架不住，直喊：「這個能播嗎？」陳庭妮乾脆連耳朵都摀上，片場氣氛超級歡樂。

這次在《火神》飾演消防員，滿足溫昇豪的制服控，「穿上制服有種使命感，那個符號會跑到你的身上」，他記得結局那場「娛樂城」商場火災，劇組在淡水搭景、放火拍攝，演員實際面對閃燃險境，還要演出墜落電梯井的情景，拍起來臨場感十足，角色也不再平凡，似乎該完成職人的使命，溫昇豪自己動筆在劇本裡加了一場戲，「我寫劇本很快的，沒幾分鐘就寫完了」，這也是他最喜歡的一場戲，為防爆雷，還待播出見分曉。

要說「邱漢成」跟他最像的地方，溫昇豪覺得：「他是屬於群體思考的人，我也是這樣，我不是利己主義者，我在拍戲的時候，只要團體好，片場進度快速、氣氛和樂，一些我自認的委屈，能消化就自己消化。」他也強調，《火神的眼淚》並非在造英雄，而是透過平凡人物去傳達同理心的人道精神，溫昇豪說：「我真不覺得每個人都想當英雄，至少我不是，我年輕的時候有英雄主義，很多男生都有，看到不公不義都想據理力爭，但是成家立業之後包袱變多，沒有那麼身先士卒了，順其自然，能力範圍內做對的事情就好。」

和太太小君愛情長跑26年、育有8歲女兒「小晴天」，溫昇豪選擇演員這行，卻沒讓太太面臨到劇中警消家眷「偽單親」的困境，他說：「我很多時間都在陪伴家裡。」過去他也拍過來自大陸、星馬的作品，如何維持遠距離婚姻？溫昇豪說：「我們在外地工作也是一個人，每個人當下有自己的情緒要處理很正常，彼此都要包容，一定要存在理解。」對於陪伴8歲女兒成長，溫昇豪非常重視，給出「百分之兩百」的父愛，他說：「我的家庭生活很平凡，就像白開水，沒有多好喝，但是不可或缺。」

演過無數角色，哪個人物最貼近自己？溫昇豪認為每個角色都有自己影子，2005年《危險心靈》的詹老師，讓他被業界看見，找到自我存在的價值，從此不缺戲約，2010年《犀利人妻》的出軌人夫溫瑞凡暴紅，對他來說是「台劇的里程碑」，當時部落格風行，很多留言說「『溫瑞凡』讓我想起我爸爸」，溫昇豪笑說：「很感恩啦，陪觀眾想起一段人生的記憶。」

而《我們與惡的距離》讓溫昇豪順利鍍金，會不會覺得獎來得太晚？他說：「拿了獎真不代表什麼，不是故意講得好像我不在乎，是我對獎已經過了在乎的年齡，我也入圍過艾美獎，沒有看得那麼重，榮譽是錦上添花，不會為生活帶來多大改變，『歡迎某某影帝』這種話，過3天大家就忘記，沒有人在乎你。」不過對於影視圈戲劇類型，他覺得有一點很可惜，台灣從瓊瑤劇到偶像劇，多數服務女性，「我只能演人家學長、出軌人夫、暖爸啊，我自認是比較Man一點的男人，會希望多點男性視角的作品。」

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