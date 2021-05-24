這麼好吃膩？徐乃麟拌麵逆勢賣翻　李妍憬居酒屋被疫情拖垮

▲董至成（左圖起）、賈靜雯、徐乃麟的餐飲品牌因疫情銷量暴增。（圖／JUST IN XX、大慕影藝、華視提供）

國內疫情爆發1個多星期，全台三級警戒持續實施，隨著民眾外出意願降低，餐飲業生意大受影響，演藝圈不少藝人的副業也身受其害，有店面被迫歇業，甚至有的已經不敵這波衝擊宣告倒閉。

本土劇男星謝承均和友人投資的餐酒館，在政府還沒宣布相關防疫措施前，就先自主宣布停業，而手搖飲連鎖店目前尚未受到太多影響，他表示：「這段時間大家共體時艱，一起度過。」

主持小天后Lulu（黃路梓茵）與吳思賢（小樂）、陳凱倫兒子陳銳投資的飲料店去年開張，由於店面都在商圈蛋黃區，本土疫情升溫前生意很好，Lulu透露，因應防疫政策，他們祭出外送優惠，加上減少工讀生人力成本，盼能撐過低潮。

女星李妍憬在萬華有兩間經營10多年的居酒屋，日前宣布其中一間分店結束營業，「很抱歉，我們自己不爭氣的無法承受這次疫情時期房東的租金壓力」，指疫情開始延燒後，房東堅持不降1個月12萬的租金，她心灰意冷，決定關店，「我們這一年為了員工們辛苦堅持希望能撐得過無情的疫情！但～沒想到最後還是要跟大家說掰掰了！」

不過並非所有藝人的副業都受疫情波及，據《TVBS》報導，受惠居家防疫帶動的宅經濟，董至成的水餃品牌，最近的銷量翻倍成長，員工還必須加班才能消化訂單；徐乃麟的即時麵銷量與上月同期相比，訂單數成長1.5倍；賈靜雯的拌麵，銷量也成長8到10倍。（編輯：楊穎軒）