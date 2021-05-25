李昇基婚事近了？被爆帶李多寅拜訪奶奶 逢親友大方介紹「這是我女友」

韓星李昇基24日遭爆與演員李多寅祕密交往長達1年，女方透過公司大方認愛，南韓第一狗仔《Dispatch》（簡稱D社）隨即放大招，PO出7張李昇基與李多寅約會、帶她見家長的照片，讓人不禁懷疑是否「好事近了」。

D社在李昇基的戀愛新聞曝光後，以標題「奶奶，這是我女朋友」報導李昇基、李多寅2人的約會過程，他們是透過高爾夫球認識，去年在江原道江陵打球被民眾目擊爆料媒體，D社隨即前往跟拍，小倆口雖然喬裝、行徑低調，但難掩明星光環，一前一後上車前往李昇基的奶奶家。

李昇基與李多寅交往後，大方將女朋友介紹給家人，據悉私下也不隱瞞戀情，男生只要沒拍戲必定見女友，逢人就介紹李多寅「是我的女朋友」，而他也見過女方家長，感情看來十分穩定，男帥女美看似登對，引發不少網友熱烈討論。

其實李昇基2009年曾被傳出與韓孝周交往，但2人證實只是朋友，於2020年《首爾鄉巴佬》合體亮相打破傳聞。他與李多寅交往前，唯一公開過的女朋友，就是「少女時代」的潤娥，但感情見光死，2014年認愛、2015年分手，戀情僅維持1年9個月。

李多寅出身演員世家，爸爸為演員林榮奎，媽媽則是資深演員甄美里，甄美里畢業於名校世宗大學舞蹈系，因參加韓國小姐獲封「最上鏡小姐」而進軍演藝圈，代表作為《大長今》，她飾演的「崔尚宮」一角廣受亞洲熟知。而她姊姊是知名演員李侑菲，李侑菲曾合作過宋仲基、李鍾碩、李準基等人，逗趣的是，早在2013年李侑菲就曾與「未來妹婿」李昇基合作過《九家之書》。

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