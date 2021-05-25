別領便當！《火神》陳庭妮、劉冠廷組CP互動超甜：最困難時候他都在　

消防職人劇《火神的眼淚》進入結局倒數，上周播出徐子伶（陳庭妮飾）向林義陽（劉冠廷飾）傳訊息直球告白組成「伶陽CP」，閃瞎觀眾，不少網友紛紛表示「兩個人好登對啊！」、「這段螢幕全是白的」、「觀眾先被閃到OHCA（心跳停止）了」。

劉冠廷在消防職人劇《火神的眼淚》中飾演消防員林義陽一角，劇中他個性火爆，但一遇上同安女神徐子伶，火爆「羚羊」瞬間變成溫馴綿羊。

劇情裡，徐子伶與宋小隊長（許元康飾）出外打火救援，子伶在滅砂石車上的煙時不慎被炸傷，她與小隊長結束後返回辦公室，隊員張志遠與羚羊學長趕緊上前關心，羚羊除了貼心提醒子伶下回要記得戴面罩，還拿出一壺薑茶給她喝，但卻慘遭子伶回絕，兩人曖昧互動讓張志遠趁機笑虧：「太暖了、羚羊好貼心喔。」

陳庭妮笑說「伶陽CP」的組成一切都是有跡可循，她表示：「子伶從小到大的人生都被媽媽束縛著，但羚羊不是，他是一個很自由的靈魂，碰到任何事情都是直來直往，再加上劇中所有我最困難、最痛苦的時刻，都是他陪在我身邊給我力量，不知不覺間兩個人的愛情就跟著萌芽了。」（編輯：張雅雯）

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