集結269萬粉絲正能量！隋棠分享真實困境：我們的孩子不奇怪，只是需要理解

隋棠2002年進入演藝圈，2010年因出演《犀利人妻》中的「謝安真」一角爆紅，並多次獲金鐘獎、金馬獎或台北電影節的最佳女主角獎提名，出道至今已近19年。

而她的人生目標與追求，在這19年間，有著許多轉變，如今的隋棠，更專注在公益與慈善，她想把更多的正能量散播出去，讓台灣社會更加美好。而這些正能量，正是隋棠從「秘境」之中汲取的。

物理的秘境

對隋棠來說，如果要實際走進一個地方來真正感受到放鬆與治癒，隋棠說，在台灣有兩個地方，在她心中最具特別意義。

第一個是南投的中興新村，這是她童年成長的地方，隋棠回憶道：「這是一個很純樸的地方，鄰里之間就像大家庭一樣，沒有什麼距離，走進彼此的院子或是廚房是很日常的事情，午飯晚飯時間也會把菜送來送去。」

她始料未及的是，一直到有了自己的孩子，她才發現中興新村的成長環境對她的育兒方針有著如此重大的影響，「我發現我很喜歡這種充滿人情味和溫暖互動的生活方式，因此也會盡力創造這樣可以讓孩子耳濡目染的環境，並讓孩子盡情的、自由的、隨心所欲的玩。」

因此隋棠一家另一個秘境，就是恆春的聯勤服務中心，每年暑假都會全家去住上五、六天，「我小時候那邊有養四五隻狼犬，每次去那些狗狗都記得我，那是我每年暑假最期待的事情。」可惜，恆春聯勤服務中心目前已荒廢，也成為隋棠心中的一個小小遺憾。

真正的秘境

不過真正改變隋棠最多的，其實是丈夫Tony，她回憶道：「在遇到Tony哥之前，我太投入工作，在演藝圈這種很高壓的環境，即使不想要也會不自覺變得汲汲營營，每天鬧鐘響完我都要在床上先想好今天會怎麼做，給自己的心放上很多盔甲才能起床。」

但在認識Tony之後，隋棠逐漸受到Tony容易快樂與有如大海一般的廣闊包容性所影響，讓她不自覺的開始反思：「我好像不用凡事都要做到那麼完美，也不需要去要求別人要完美，然後漸漸的，我就放鬆了耶！所以我覺得身邊的人真的會影響一個人很多。」

勇敢分享困境，與大眾共同成長

從這些秘境中汲取了豐沛力量的隋棠，如今想運用自己的影響力，更積極的推動一些正面價值，包括性侵防治、讓大家更認識高敏感族群、讓社會更加和諧共好等項目。

「一開始我只是單純想學習如何更好的保護自己的孩子，給他們保護自己的觀念，但我也發現台灣社會對性這件事總是覺得很難啟齒，我開始參加『蝴蝶朵朵』種籽講師之後，發現還是有很多孩子不懂得保護自己，我跑越多學校就越肯定做這件事是對的，但我也發現自己的力量好小，去年我專注的花了7個月的時間定居屏東，但還是跑不完屏東的60多所小學。所以我希望至少能做到，當別人看到我的臉或聽到我的名字，能起到一個提醒的作用，大家會想起性侵防治，會想起自己是不是還沒告訴自己的孩子什麼是身體自主權，是不是還沒教孩子怎麼保護自己的身體，這樣就好了。」

隋棠的粉絲專頁目前有269萬個粉絲，她除了在上面分享家庭生活，也分享自己的理念跟自己的一些觀察，像是她的兒子Max其實是一位「高敏感寶寶」，她和先生Tony也在學習如何更柔軟的和高敏孩子相處。

「那篇文寫完之後我收到很多私訊，有男性也有女性，他們跟我說，看了我的分享才知道原來自己或是自己的小孩並不奇怪，『高敏感』，他只是一種個性，需要被理解而已。」隋棠感性地說：「我選擇用最真實的方式去分享，我也會遇到困境，如果有人能從我的困境中看見多一點如何和高敏孩子相處的方式，那就能讓更多的高敏孩子和家長少受一點苦、並更早的被理解、被好好對待，那就值得了。」

本文經授權轉載自WE PEOPLE東西名人175期