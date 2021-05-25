男友熱吻捏臀小三！見黃小柔秒跪認錯　爸媽幫求情痛哭太揪心

日前藝人黃小柔在節目《一袋女王》分享感情世界裡被另一半吃死死的辛酸歷程，她回憶當時男友跟一個女生很要好，還常常單獨吃飯，甚至邀請她一起，沒想到卻目睹男友跟那位「要好」的女生朋友正在熱吻，雖然當下已心死，但男友一下跪，她還是心軟了。

黃小柔表示當時男友讓她很沒安全感，因為跟女生朋友走得太近，她也曾經質問過男友，但男友就回她兩人只是好朋友，還要黃小柔不相信的話就加入他們一起吃飯，黃小柔也就相信了。

有次男友又說要去某家餐廳跟那位好友吃飯，黃小柔剛好人在附近就想繞過去看一下，停車時剛好看到男友和那個女生正在熱吻，男友還手滑女生臀部捏了一下，該動作表示兩人已經有過「人與人的接觸」了，黃小柔當下直接把車門打開，走到兩人面前，女生看到她時當場嚇了一大跳，也不敢說什麼趕緊離開，而男生一看到她則是當場下跪，當下深覺被背叛的黃小柔已經心死，決心與男友分手，結果一回到家後，她卻心軟了。

黃小柔說，因為當時男友的爸爸媽媽在兩人交往期間真的把她當女兒照顧，讓單親家庭的黃小柔格外覺得溫暖，也相當喜歡他們，當天一知道狀況後，男友媽媽馬上來按電鈴，看到門後還在哭的黃小柔，馬上就抱著她一起哭，還一邊哭一邊跟黃小柔說對不起，自己教出不好的小孩，還說到真的很愛她，拜託她留下來，黃小柔也不忍心看男友媽媽哭，只好承諾會好好想一想。

隔天男友爸爸一早就到樓下說要送黃小柔去上班，一上車後對方也說不想要為兒子說些什麼，但是如果她離開夫妻倆會很傷心，讓黃小柔當下好揪心，後來黃小柔雖然有跟男友和好，但一兩個月後自己還是過不去，最後仍舊跟男友分手。

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