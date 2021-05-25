《火神》柯奐如自毀形象演活「偽單親媽媽」╱婚姻不是一個人的戰場

討論度極高的電視劇《火神的眼淚》，情節描述打火英雄衝鋒陷陣，忠實呈現消防隊員的職場辛酸，每個角色背後的心路歷程，都讓人敬佩不已，唯一顧人怨的配角，竟是不在火場裡、由演員柯奐如飾演的消防眷屬「小穎」，老公邱漢成（溫昇豪飾）為了英勇救難常不在家，讓老婆獨自面對生產、孩子發燒等重要時刻，每回夫妻一見面，她都滿腹委屈火力全開：「我懷孕期間，你都沒有陪我去做過產檢，我兩次生產你都錯過，颱風你也要停休，有時候還有什麼山難救助，好幾天不能回家，我這樣跟單親媽媽有什麼不一樣？」

吵架現場激烈程度不輸火場，觀眾看入戲了，氣得發私訊給柯奐如，怒罵：「你再給我那樣亂演試試看，體諒漢成有這麼難嗎？我要把你封鎖」，讓她哭笑不得，喊冤這些都是劇情安排，要影迷來杯青草茶消消氣。

以局外人身分追劇，接受不了小穎的怒氣與歇斯底里，不過，換位思考，若我們是劇中角色，還能大氣要她體諒外出不在家、因救災破門還得自掏腰包賠償的老公嗎？消防員眼中只有救人，小穎雖沒進火場拚搏吃苦，卻得放棄出版社工作，脫離職場與同事，自己在家帶小孩一打二，孤立無援，過著如偽單親媽媽的生活，或許我們同樣難以接受。

《火神》開播後，儘管篇幅不多，但在無盡謾罵與爭吵的家庭劇碼中，柯奐如的演技獲得注意，她在臉書向觀眾揭露詮釋角色的小細節，在劇本的有限設定下，為了貼近角色剛生完小孩呈現的外貌、體態，如何讓觀眾對小穎多點同理心，一直讓她很苦惱，希望能表現出一個女人為家庭、小孩的付出和自我犧牲，才能讓她對家庭的不滿顯得沒那麼蒼白。

「身型的巨大改變，就是一個具體、直接的呈現吧！」柯奐如心想，女人為了要孕育新生命，得承受自己多大的改變啊！於是她放棄自己的亮麗外貌，開始塑造不運動的偽單親媽媽，拚命想讓臉上長肉，希望達到標準，甚至想過「塞棉花到兩頰」的極端手法，最後因無法說清對白放棄；造型上更參考了韓國電影《82年生的金智英》、莎莉賽隆主演的《厭世媽咪日記》，特別穿上加大的胸罩、假肚子，化妝故意呈現憔悴的黃臉婆模樣，在造型、化妝老師的協助下，得以忠實呈現一個媽媽的樣子。

真實會產生力量與共鳴，柯奐如全情投入的演技，讓我們相信劇裡的小穎都可能是我們自己，過著如同「喪偶式婚姻」的痛苦其來有自，從一開始的謾罵，慢慢變成理解，低頭看看自己變樣的身形、身旁哭鬧的孩子，角色從來不只存在劇裡，更反映出每個女性的真實人生。而「喪偶式婚姻」不只是一方短暫的缺席，也埋葬了孩童不可逆的童年時光。

隨著劇情推動，小穎與漢成不斷的角力，在家庭與事業拉鋸，繼承父親打火職志的男方尋思轉換工作，到小舅子的保健食品公司探門路，小穎想回娘家求助，讓媽媽一起照顧小孩，幸好幸好，還沒有人喊出離婚，為這段關係畫上重點。

婚姻不是一場你贏我輸的拔河賽，但真實生活裡追求婚姻雙贏不容易。柯奐如曾有一段3年婚姻，2018年低調簽字離婚，靜悄悄畫上句點，又面臨母親癌逝等衝擊，堅強的她很久以後，才在鏡頭前流下眼淚。溫昇豪因《犀利人妻》裡的溫瑞凡暴紅，出道後熬了13年才拿下金鐘男配角，不拍戲就在家陪伴女兒「小晴天」，自許要當200分的爸爸。劇裡劇外，這對飾演夫妻的演員都曾經和持續努力維繫婚姻。

當下的選擇決定未來的人生，沒有人擁有上帝視角判別對錯，最重要的是，無論性別、職業，夫妻任何一方都要拒絕「喪偶式婚姻」，兩個人的婚姻，不是一個人的戰場，女性不該隱忍委屈，要懂得向另一半發聲、學會向外界求救，並且理解「最終我們做的是『選擇』，而不是『犧牲』」，才不會留下人生遺憾。

曾因《犀利人妻》出軌被封「渣男」，慘被全台霸凌成「回不去了的瑞凡」，溫昇豪透露這次為《火神》寫下精彩彩蛋，聲稱是他最喜歡的一場戲，這對夫妻未來的抉擇令人期待。希望看完不會讓人想傳私訊給他：「漢成你再給我那樣亂演試試看，體諒小穎有這麼難嗎？我要把你封鎖！」