《璀璨帝國》富豪各個整很大！貴婦嫁醫師方便隆乳豐唇：讓自己變美有何不可

揮霍金錢買房、買車，或搭乘私人飛機，跑遍全球入手奢侈精品、珠寶首飾，對Netflix實境秀《璀璨帝國》裡這些洛杉磯瘋狂富豪們來說，一點都不意外，更讓觀眾好奇的是，這些俊男美女們除了化妝和P圖之外，他們到底在臉上動了多少刀，才能保持絕佳外貌和緊實腹肌？

無疑地，嫁給整形外科醫師的貴婦Christine Chiu，動個手術不足為奇，網友甚至翻遍她的Instagram，找到她大學時期、較為清秀自然的照片比對，她的東方臉孔經過手術調整後，高顴骨、豐潤唇形，更符合西方人審美。

謠言傳來傳去，不如本尊來解答。Christine在IG鉅細靡遺地公開做過哪些整容手術。她大方透露嫁給整形醫師好處超多，從大學時期就動刀隆乳，30歲出頭就注射肉毒桿菌，撫平額頭和眉毛之間的細紋，2、3年前甚至在嘴唇注射填充劑，凸顯飽滿豐唇。

除了臉部，Christine的曼妙身材，美容儀器幫了不少忙，熱愛美國的「In-n-Out」漢堡的她，為了向肥肉說再見，透過肌動減脂（Emsculpt）刺激肌肉收縮，製造被動訓練的效果，完全不用運動，就有做完重訓的效果，手臂和腹部曲線變得緊實。她本來還想做巴西提臀術（Brazilian buttock lift），將多餘脂肪移植到臀部，讓臀部保有渾圓豐滿的微笑曲線，但這項被醫師老公否決了。

Christine認為，整形就像化妝一樣，是個人對外貌管理的決定，只要在安全、適度、由專業人員操刀的前提下，支持大家做讓自己變得更美好的事情，而不該利用這件事去羞辱或嘲笑他人。畢竟，她和老公以整容和美容業維生，支持整形這一點不足為奇。

帥氣的韓裔男模Kevin Kreider，臉部沒有膠狀感，卻有脫髮的困擾，他移居洛杉磯後，曾經歷過失戀、財務失敗，壓力過大導致脫髮，現在擁有六塊腹肌的身材，是靠著運動健身和注重飲食營養，慢慢調養恢復的模樣。

比佛利山莊女王、身家百億的Anna Shay，年紀逾60歲，卻對外貌頗有自信，她在異性朋友面前更衣毫不遮掩，讓Kevin感到害羞，直呼「這胸部應該純天然」，做瑜伽也不穿內衣，身形上沒有人工痕跡。不過IG舊照片裡的她，是黑髮，臉頰也不像影集裡飽滿，被外界認為Anna至少臉部注射了肉毒桿菌。

新家坡富二代、暖男代表Kane Lim，昔日照片臉孔較平面，現在變得立體，高顴骨被網友認為絕對整形過，網友猜測他在兩頰注射了填充物，讓雙頰變成隆起的蘋果肌，但本人從未發表評論。

DJ台上的越南籍性感寶貝Kim Lee，在東南亞深受歡迎，豐滿胸部對比細腰，網友認為她明顯有隆胸痕跡，美容專家也認為，她臉部打過肉毒桿菌素，並做過豐唇手術。

外貌俏麗可愛的Cherie Chen，則被好友Kane Lim出賣是個「P圖女王」，本來就有鵝蛋臉、大眼睛，每次自拍後會再花心思後製，改變眼睛的顏色，放大眼睛並美肌修飾皮膚，所以每張IG裡的照片，都像個完美的芭比娃娃。

人氣美髮師Guy Tang，百變髮型讓他與眾不同，但有粉絲猜測他是不是臉上動了刀，「新面孔讓人感覺不舒服」，他隨後出示2019年前後的照片在IG自清，「我和丈夫決定堅持執行減肥計畫照顧好自己。到目前為止，我減輕25磅體重，而他減了33磅。我吃的卡路里更少，他做生酮飲食。剛開始時很困難，因為我們嘗試做兩項完全不同的事，但我們總是互相鼓勵，即使選擇不同方式，卻擁有共同目標」，強調看起來不一樣的效果，其實只是減肥的差別。