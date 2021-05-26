週六揭曉！《火神》劉冠廷、林柏宏深陷火海　網友激辯「他」領便當

消防職人劇《火神的眼淚》收視創下2.22新高峰，蟬聯周六戲劇冠軍寶座，劇中消防安檢遲遲未過的娛樂城，終於嘗到惡果，燒起大員市最猛烈的一場惡火，網友也不斷猜測到底是誰會「領便當」？熱門人選包含林柏宏、劉冠廷、鄭志偉的角色，甚至有人猜全員殉職，也有不少網友哭求導演蔡銀娟，不要讓同安分隊任何一個人出事。

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第8集中陷入危機的其中一位則是張志遠（林柏宏 飾），他因PTSD看到幻覺，跌落貨梯井昏迷不醒。林柏宏透露有收到演員朋友問：「天啊，你自己摔的嗎？」讓林柏宏笑說：「聽到這句話意外的還有成就感，應該是看起來真的摔很慘的意思。」他更分享：「事前有為這場戲進行動作訓練，背著超過20公斤重的裝備吊鋼絲我也是第一次嘗試，摔落後還有水位、氣瓶、面罩角度等等的問題需要克服，還記得拍攝當時是冬天，我在水中就這樣泡了好幾個小時，幸好現場備有暖爐，很謝謝整個團隊的用心，讓我非常安心的完成那場戲。」

而另一位身陷危機的林義陽（劉冠廷 飾）則是為了保護學弟，臨時被叫進火場中，不料中途和學弟分散，與同樣受困的王議員（黃迪揚 飾）受困火海。劉冠廷也表示：「其實看到王議員在裡面的時候真的覺得命運在捉弄人，內心有很多的感慨，但當下根本管不了那些恩恩怨怨，只覺得一定要把每個生命都帶出去。」而首次進入火場拍攝的劉冠廷也分享：「當天拍攝看到現場其實很感動，因為火都是真的一直在燒，場景都不知道什麼時候壞掉，只要一喊卡，整個劇組就20、30個人跑來跑去花費20分鐘重新陳設，工作人員每個人都繃緊神經地在完成每一顆鏡頭。」

除了林柏宏、劉冠廷的角色便當味濃厚，國勝學長（鄭志偉 飾）在這集被分隊長（馬力歐 飾）揭開不為人知的過去，原來國勝學長年輕時做事衝第一，就像是老版「林義陽」，只是經歷戰友癱瘓、捉蛇截指，才漸漸失去打火熱情，只想安穩退休，也有網友猜測大結局讓國勝學長重拾職人魂，上演「老羚羊」救「小羚羊」的戲碼，本周《火神的眼淚》最終回將於29日在公視播出。

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