不甩疫情去爬山！哈林全家出門「放風」挨罵 道歉止血：是我的失誤

台灣疫情持續升溫，今（25）日疫情指揮中心更宣布第三級警戒延長至6月14日，近日也不斷呼籲民眾沒事別出門，待在家中遵守防疫守則。而藝人庾澄慶（哈林）卻於稍早在社群媒體曬出帶著妻兒去登山的照片，不少網友湧入臉書批評，他趕緊刪文並道歉。

庾澄慶先是在臉書發文提到自己關在家10天，終於去虎山放風了，也附上帶著主播太太張嘉欣、一雙兒女去爬虎山步道的照片，雖然4人都戴著口罩，但依舊遭網友出征，還有人留言認為他的行為很有可能成為防疫破口。

庾澄慶看到網友的提醒後，趕緊刪文，並發文道歉：「收到！是我的失誤！疫情期間！不應外出！謝謝大家指正！並謝謝辛苦的的醫護人員！」

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