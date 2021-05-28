專訪／曾想退出演藝圈？炎亞綸靠寫歌解開心結　不再當臉書「刺蝟」

炎亞綸去年加盟新東家索尼音樂，並推出了全創作專輯《摩登原始人》，透過音樂傳達心裡所想、想要告知給大家的話。他透露，過去他因為對於身分的迷惘，導致在社群媒體上變成「刺蝟」攻擊人，直到接觸了創作後，才讓無處可發洩的壓力，終於找到了出口，如今不僅不太會焦慮，也不會像以前一樣容易自我否定了。

炎亞綸去年底推出專輯《摩登原始人》，談到專輯裡最喜歡的一首歌，他表示是《聊寧》，炎亞綸形容這首歌曲是有點沮喪、氣餒，花了很長一段時間才完成，問題解決的那一刻他很高興，因為是真的完成了，不是將就，也不是妥協。

被問到在音樂上，有什麼事情是自己最執著的，他想了想後說：「執著這兩個字很空，真正面對音樂、面對歌手的自己，是從2018年開始，以前覺得唱別人的歌詞，出片有人喜歡就好。」但實際上，炎亞綸說，他有很多事情想讓大家知道，所以開啟了他創作的開始，沒想到接觸創作後，很多原本像「結」一樣的東西，竟然一個一個解開了，「像是對自己的疑惑、歌手身分的定義，我終於對音樂重新認識，我也才知道我多麽的在乎歌手的身分。」

對於面對自己的過去，炎亞綸很坦然，他透露曾經迷惘過，疑惑到底要不要繼續在演藝圈走下去，「疑惑我到底對不對得起粉絲的支持、身邊的工作夥伴，有沒有對得起這份工作應該有的態度。」而在這些問題碰碰碰一個一個出現的時候，因為找不到抒發的管道，在社群媒體上，變成了扎人的刺蝟，他再度感嘆：「真的是創作給我一個出口。」

炎亞綸也笑說，現在他不怕自己的聲音沒有被聽到，已經慢慢懂得如何運用話語權，更自虧：「滿慶幸在亂練習的時候還有人願意支持我。」除了找到方法抒發，同時他也知道該怎麼面對壓力。相比台上的光鮮亮麗、魅力四射，炎亞綸私下是個容易自我否定的人，也常常會覺得能力不足，不過現在情況已經改善很多，不會容易焦慮、不會容易覺得自己一無是處了。

總是有許多念頭縈繞在腦海的炎亞綸，像一般人一樣，會對許多事情感到疑惑、徬徨，會想東想西、會遇到壓力手足無措，這讓他給人的感覺又親近了不少，他不再是常在社群媒體上化身大砲的炎神、炎P，就只是一位單純熱愛唱歌的歌手——炎亞綸。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載