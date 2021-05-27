Melody出門被當神經病！戴蛙鏡領錢怒吼「社交距離」　無懼路人異樣眼光

有「時尚媽咪」封號的Melody（殷悅），日前開直播與網友們互動，分享生活中大小事也聊防疫心得，日前她因需要現金到ATM領錢，後方等待民眾似乎靠太近，為避免成為防疫破口，Melody緊張大喊：「社交距離、社交距離。」

Melody在直播上透露，防疫期間大多透過網購或外送平台訂餐，礙於少數商家不支援手機支付只能現金付款，疫情期間不得已出門領錢，她也做足防疫戴上雙層口罩、護目鏡，還自備衛生筷到ATM提領現金，正當她領錢時，見到後方有民眾在等待，因防疫期間保持社交距離很重要，為避免成為防疫破口，她緊張大喊：「社交距離、社交距離。」Melody表示自己不怕被笑或被當神經病看待：「I don’t care，我家裡有老公、小孩及長輩，做好你自己認知的防疫，就是在保護別人。」（編輯：張雅雯）

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