莫文蔚，疫情發掘另一個我╱婚姻的「校正回歸」，人生下半場留給另一半

浪漫的520群星放閃，和老公結婚近10年的莫文蔚，在微博分享一則影片，一艘停靠於海面的遊艇上，有兩人獨坐，她戴著遮陽草帽，和另一半望著遠方，無事驚擾，唯有藍天白雲從他們的世界路過，背景音樂是她輕柔歌聲，吟唱著：「這世界那麼多人，多幸運，我有個我們。」

這首歌是電影《我要我們在一起》的主題曲，男女主角茫茫人海遇見彼此，拚盡全力對抗現實，相戀10年最終道別，看著最愛嫁給他人，萬般的心酸和遺憾，伴隨莫文蔚的細膩詮釋迴盪人心，聽完歌，不少人都被這句歌詞直擊內心深處，想起曾經錯過的愛情，在電影院裡湧出一片淚海。

而莫文蔚，比女主角幸運多了，感情兜兜轉轉多年，最終覓得德籍初戀男友，2011年她獲得金曲最佳女歌手，雀躍地在舞台上公布好消息，「最好的慶祝方式就是今年我會結婚，不是開玩笑的，是真的，我上次拿說該結婚了，這次我答應大家，年底結婚，最不可思議的是，我居然可以跟17歲初戀男友結婚！希望所有人都要幸福，連我都能做得到，那誰都能做得到！」說完，台下掌聲不斷。

愛情妙不可言，莫文蔚1987年在義大利求學時認識老公Johannes，兩個人是同班同學，純純初戀僅談了1年，害怕異地戀考驗，她主動提分手，返國後就斷了聯繫，在電子郵件、社群軟體尚未誕生的年代，緣份像是一盤散沙，風一吹就散了。

上天似乎有它的安排，畢業10年後開同學會，她們彼此有了電子郵件，恢復聯繫，2003年莫文蔚在柏林拍電影時，再度與從事金融業的Johannes相遇，身邊卻各有伴侶，直到2007年，結束一段愛情長跑後，男方也離了婚恢單，這對初戀情侶重新尋回昔日感情，2011年，她們重返初戀地義大利許下終身，老公已與前妻育有3名子女，她沒有生小孩的壓力。

婚後，永遠笑聲爽朗的莫文蔚，始終沒有停下腳步，電影、綜藝、巡演跑遍全世界，直到無預警的意外降臨。

2014年，從小最疼愛莫文蔚的美食家父親心臟病驟逝，婚後與另一半定居英國的她立即返港，未能見到父親最後一面，給了她一個沉重打擊。也是那年，沒有放過假的她，終於給了自己一個長假，和老公環遊南美洲旅行3個月，放飛自我，甚至裸露上半身拍背影跳躍照，她讚美老公拍攝技巧越來越好，在另一半的鏡頭下，莫文蔚連素顏也看起來超級美麗。

父親突然離世，第一次敲醒了她，沒人能判斷，這一次見面，會不會是最後一眼？莫文蔚更珍惜與家人相處時光，在香港搬去跟媽媽一起住，「人生就是這樣，很多事不能預料或計算，所以每一件事情，都要好好珍惜和把握，不要有遺憾，來不及講一句話，或者見一個人，這是我最大的感受。『來不及』這三個字，對我有另一番體會。」

2017年，熱愛足球的莫文蔚，與老公在倫敦舉行派對，慶祝相識30週年，派對名稱為「HALF TIME」（中場），若將人生比喻為一場精采足球賽，這時的她與老公難得有中場休息，短暫歡樂後再度上場，繼續巡迴演唱，與歌迷在中場相遇。

過著遠距離的婚姻生活，體貼的老公偶爾現身演唱會，陪她環遊世界，也會撒嬌抗議老婆太賣力工作，盼能多留點時間相聚，於是莫文蔚默默將世界巡演訂下一個期限，結束了香港最終場，就回到老公身邊，一起遊遍世界。

這個安排被肺炎疫情輕易打亂，香港場延期，去年一整年，莫文蔚和老公在倫敦朝夕相處了10個月，這個向來喜歡熱鬧喧嘩的雙子座，連續待在同一地，沒有聖誕派對，安靜乖巧地待在家中，和老公一起煮菜、練琴、學中文，因而有了新的體悟。「疫情發掘了另一個我！」莫文蔚接受港媒訪問，笑談這段時期的轉變，「如果你之前問我有可能連續10個月待在同一地方嗎？絕對不可能，過兩天已經會發瘋，我喜歡走來走去，搭飛機到不同地方才會滿足，沒想到可以很安心坐在家，所有時間也屬於自己，起床後沒有預約，不需要趕到任何地方工作」。

從天而降的禮物是，她和老公相處時間變多了，不但沒有吵架，還很珍惜一起相處的時間。她開始想，今天不如練琴？或者翻翻歷史書，甚至走進廚房開始煮飯，「我以前家政課還拿過成績A，是可以煮飯的，因為疫情留在家做家務，變成家庭主婦和好太太、陪老公，這是另一種生活，原來我很適合這種生活」，突如其來的疫情，給了她第二個啟示。

莫文蔚甚至對工作也有新感受，以前出門做一份工作，兩天後便坐飛機回來，感覺輕而易舉，疫情之後，她驚覺「不能把凡事視為理所當然」，以前世界容許我們這樣做，發生了疫情之後，就算以後恢復正常生活，也不會再有這種想法，這種態度有點不負責任。

原定莫文蔚的3場《絕色》世界巡迴演唱會香港最終場，推遲至6月中旬，睽違多年再回紅館，作為完美的句點，老公也從英國飛去香港陪伴愛人。

走下萬人舞台，50歲的莫文蔚喊話「我不是要退休，永遠也不會退休，我太愛在幕前表演」！不會輕易割捨音樂事業，只是有了新的規畫，人生的精采下半場，要留給另一半，和初戀慢慢地「校正回歸」，把以往錯過的時光，一絲一縷縫補起來，在家四手聯彈，陪他慢慢地老去。