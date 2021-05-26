全副武裝才敢出門！ㄚ頭呼籲防疫「寫歷史」　超酷防護衣引關注

疫情蔓延全台，進入三級警戒狀態，全民宅在家的時代來臨！許多明星老闆們副業受波及，大嘆生意少了一大半，「副業女王」ㄚ頭（詹子晴）樂觀面對，旗下經營店面眾多，她依舊打起精神，全副武裝出門工作，她在臉書呼籲粉絲戴口罩、勤洗手，做好防護工作，並秀出外出全身包緊緊的裝扮，穿上一套台製防護機能衣從頭罩住上半身，還有防潑水功能，粉絲看了直呼「這感覺很厲害」。

ㄚ頭在臉書抒發心情，指上個月疫情較輕微時，多數人身體健康，還能跟朋友聚會，到戶外空曠地還能拿下口罩自在呼吸，安排個兩天一夜輕旅行，沒想到這個月風雲丕變，限水限電加上本土案例暴增，跟國外疫情趨緩呈現極大對比，「我們就像平行時空，疫情晚了全世界一年，但危機處理卻還停留在前一年，想要我們生活的環境校正回歸正常，只能各自靠自己守住，長痛不如短痛。」

沒有抱怨疫情影響生意，個性樂觀的ㄚ頭，依舊滿滿正能量，「我們正在參與一段歷史，未來的我們會怎麼看待現在的自己呢？是否有認真做好防疫措施呢？」呼籲粉絲互相幫忙、提醒身邊的人少去人多的地方，避免疫情擴散，尤其是大賣場、超市這些地方，家裡糧食不夠的話，不如鄰居互相幫忙，等待人潮減少後再採買也不遲，「現在辛苦一點，只要疫情控制住就可以趕快恢復正常運作。」

工作狂的ㄚ頭，即使待在家裡也閒不下來，除了在家拍影片推薦商品，還透過遠端遙控經營的各家店面，如何因應疫情，她透露，「還好我的辦公室在家裡，不用到處奔波，這幾天的會議都線上解決」，要跟工作夥伴一起加油，度過這一波難關。她旗下的手搖飲店，台北市的2家直營門市先取消外送，其餘店面仍多以外送平台訂購，也有專門設立「取餐區」，讓外送人員進行取餐，避免跟店員接觸，保持安全社交距離，暫時不受影響。