【個人意見】待在家內衣精選

我想這幾天很多人應該都過著盡量不出門的日子，既然不能出門，衣著上也就隨便了，當你為整天只穿著內衣褲而懷疑人生時，不妨看看國際上有很多女星正大光明的穿著內衣褲出門，所以沒什麼好丟臉的。

Doja Cat這套衣服嚴格來說不是內衣。它是一個胸罩，加上浮誇的袖子、喇叭褲，和超大的一個土耳其玉裝飾，整體而言是性感的斑馬線。

Karol G的神燈精靈打扮十分情趣，嚴格來說這是一個算合理的禮服（現在標準已經這麼低了嗎），我是不知道露出內褲的必要性在哪，但髮色跟禮服同色系足見用心。

琵艷卡喬普拉則走連身塑身衣路線，這件透明禮服搭上閃亮大金屬腰帶，幾乎要進入正常的領域，但仔細想想，這只是很閃亮的漁網搭在塑身衣外面而已。

梅根福克斯則讓人忍不住想研究她身上衣服的力學構造，感覺是工程學的一個領域，這件衣服其實要說裸露面積並沒有特別大，但是整體卻充滿奇妙的情色感。

Addison Rae的胸罩感覺太小，好像她拿了一個眼罩或彈力繩，然後硬要人家擔當胸罩的大任，然後在腰間加上一個徹底沒必要的金屬物（那到底是什麼？）往好處想，她隨時可以把外套扣起來。

Madison Bailey在這裡示範了在家沒事做，已經把頭髮綁成大辮子，找件跟胸罩長度一樣的短外套，找出出門本來就不實用的小包包，山窮水盡無聊到再拿被單裝裙子的場面。

Taylour Paige則是沒跟你開玩笑，穿著透明連身裝，上半身只靠閃亮小外套遮蓋，直接露內褲，感覺是居家很舒適（通風啊）、出外很緊張的一套衣服。

而Victoria Pedretti則感受到一種使命感：「大家都穿這麼露，所以我要一個人穿八人份的布料！」

海蒂：「自古以來我就穿這樣，有什麼問題嗎？」謝謝觀賞今天的沒穿褲子特輯。

圖片來自GFY