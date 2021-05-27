防疫也要曬恩愛！楊丞琳偷放李榮浩帥照　舒淇P圖惡搞馮德倫

即使世界末日，真愛永不停息。疫情籠罩之下，平常工作忙碌的明星夫妻檔，當下難得清閒，有人隔離兩岸思念，有人待在家對看閒得發慌，明星曬恩愛花招百變，這些難得的小情趣，卻是珍貴的夫妻時光。

楊丞琳、李榮浩 做對方的頭號粉絲

「世界上最遙遠的距離，不是生與死，而是疫情隔離，我們只能視訊。」用這句話形容楊丞琳跟李榮浩，大概不為過，2019年9月新婚之後，遭逢疫情阻擾，過著遠距離婚姻，雖然沒有見面，彼此卻是對方頭號宣傳大使，楊丞琳台北開演唱會，老公隔海視訊合唱，讓她一度哽咽，楊表演時踩空摔下舞台，李榮浩立刻發文表達心疼，透露老婆為練舞手都抬不起來，粉絲看了都揪心。

年初她錄製《乘風破浪的姊姊》，好不容易見面了，楊丞琳接連曬出抱狗照、背影照，簡單寫著：「見面了」，吊足粉絲胃口，相隔300多天啊，全網普天同慶大喊恭喜。如今她返台宣傳電影，夫妻感情依舊甜蜜蜜，楊丞琳日前在IG限時動態，貼出李榮浩穿著花襯衫的帥照，寫道：「你不發，我發。」哎呀，又是一波狗糧！

舒淇、馮德倫 P圖代表我的愛

同是兩岸夫妻的舒淇、馮德倫，結婚4年多恩愛如昔，不過，放閃路線與眾不同，以惡搞對方形象為樂，舒淇今年生日，馮德倫在IG第一時間祝賀：「我的美麗老婆生日快樂，繼續一起大笑，永遠年輕」，配圖卻曬出太太的醜照，特殊濾鏡下的女神小眼睛，大嘴巴，十足搞笑。

馮最近在大陸拍戲，一人落得孤單的舒淇Po文，「突然覺得孤獨了，老公滾了 ，工作人員也不在身邊，朋友們都有約了，一股寂寞衝上鼻頭，喔ya，終於沒人管我，沒人要我管啦，自由啦！」配圖將老公P成散發彩虹光束的男神，本尊跳出來回覆「誰管得到妳啊，淇哥！」這番打情罵俏對話，真實翻譯過來大概就是「老公快回來吧！想你啦！」

艾力克斯、李詠嫻 廢在家裡也要美

艾力克斯、李詠嫻這對熱愛外出運動的夫妻，4月還能去墾丁潛水，現在待在家裡也要KEEP FIT，他在IG展示伏地挺身、與老婆一起做瑜伽的影片，喝完紅酒、看完球賽、電影，還有大把時間，不如拍個美照吧！李詠嫻穿起洋裝，艾力克斯穿白襯衫，在陽台佯裝優雅品嘗咖啡的悠閒模樣，看起來頗為怡然自得。

不過視線往下一看，下半身竟是條紅色短褲！他笑說：「詠嫻說要穿漂亮一點，拍美美有FEEL的照片。我答應，但是我懶得換褲子，第一張是IG 生活，第二張是real life. 哈哈。」明星夫妻也是人，這就是苦中作樂吧。