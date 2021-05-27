刁民不戴口罩！《火神》陳庭妮氣到跺腳　考救護執照盼「永遠別用到」

陳庭妮在《火神的眼淚》飾演俠女消防員「徐子伶」，戲外她也考取到EMT-1救護技術員執照，為此受訓45小時，陳庭妮記得考試通過那刻，有位學長很真摯地跟她說：「謝謝妳，讓台北又多一張執照，又多一個機會可以救到人了。」瞬間一股暖流傳遍全身，在《火神的眼淚》熱播同時，也有觀眾跑來跟陳庭妮他也要去考，讓她感動說：「留下好多正面的迴響。」

陳庭妮在臉書分享：「考照的契機出自某次在分隊實習時，與固定來幫忙的消防義工聊天，他有著EMT-1執照並鼓勵我也去考，在正式開拍前我去上了課，時間集中在假日，一次上課10小時（EMT-1 的上課時程需要受訓45小時）開始上課後，更發現同學們來自各行各業，有些是保全、保姆、健身教練甚至司機等，原來這些職業都需要這張證照，大家臥虎藏龍，我們生活好安全呀。」

原以為考救護執照像是考駕照，把題庫背好一樣容易，事實卻不然，陳庭妮說：「EMT-1考試分成筆試與實際操作兩階段，細節複雜刺激，雖說考試是模擬的，但關乎生活、真實的事件是不容許一絲苟且的。雖說很榮幸我擁有了這張執照，但就像是買保險一樣，希望自己永遠都不要用上它，這樣就代表我身邊的人們都平平安安的。」

話鋒一轉，陳庭妮也希望觀眾都能戴好口罩，在防疫的緊要關頭多些同理心，「醫護人員跟警消人員，都是默默守護大家的平凡人，只是我們習慣稱呼他們為英雄，在疫情持續嚴峻的現在，他們的人力甚至於心裡壓力都日益增加。我們能做的真的不多，多一點同理多一點善，千萬千萬好好的待在家裡，拜託不得已要出門時絕對要把口罩戴著，（每次看到新聞有故意不戴口罩的人我都好跺腳），也謝謝X10000000000次，有你們日以繼夜的守護，辛苦了。」

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