媽媽辛苦了！Janet曬親餵母乳照獲共鳴　劉香慈讚：偉大又光輝的瞬間

41歲Janet（謝怡芬）2015年嫁給與混血男星George（吳宇衛），今年2月誕下第二胎兒子Dylan，日前她在社群網站分享餵母乳的心得，並PO出於不同場所哺乳嫩嬰的照片，被網友盛讚是「最美的畫面」！

Janet幽默地說，吃、大便、睡覺是嬰兒每天的生活，親餵母奶的媽媽就像乳牛或製造食物的工廠，接著分享餵奶的小攻略，如哺乳枕、哺乳巾、集乳器、溢乳墊、乳頭霜、哺乳內衣和上衣、媽媽茶、母乳儲存袋、嬰兒紀錄APP等都是必備工具。

再來，Janet說，經常更換餵奶姿勢、用熱敷或按摩刺激母乳分泌及緩解乳腺阻塞，都是她獲得的經驗，假如脹奶不舒服，則可以選擇冰敷來舒緩，「但是，你需要在親餵的時候停止低頭看他/她，因為你會和我一樣，覺得脖子很酸痛，也會造成背痛和頭痛，這又是另一個po文了…」

Janet的分享吸引近10萬人按讚、800多次轉發及千條留言，二寶媽劉香慈讚：「偉大光輝又美麗的瞬間！」3個小孩的黃小柔說：「辛苦了偉大的媽媽！」網友也說：「餵奶的媽媽真的很美麗」、「親餵孩子那種心情很特別，而且之後會滿懷念的」、「母愛的模樣，是最美的畫面」！（編輯：楊穎軒）

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